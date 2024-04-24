الإسكواش، سيطرة مصرية على لقب الرجال في بطولة الجونة الدولية

الإسكواش، سيطر اللاعبون المصريون على مقاعد الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش المقامة حاليا في مصر بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.

وتأهل للدور نصف النهائي كل من، علي فرج وطارق مؤمن ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد.

مواجهات نصف نهائي بطولة الجونة

وتأتي منافسات الدور نصف النهائي كالتالي:

علي فرج (مصر) × طارق مؤمن (مصر) - الخميس 25 أبريل

مصطفى عسل (مصر) × كريم عبد الجواد (مصر) - الخميس 25 أبريل

نتائج مواجهات ربع النهائي

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي على مستوى الرجال كالتالي:

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علي فرج (مصر) × محمد الشوربجي (إنجلترا) - فوز علي فرج (3-0)

طارق مؤمن (مصر) × دييجو إلياس (بيرو) - فوز طارق مؤمن (3-0)

مصطفى عسل (مصر) × علي أبو العينين (مصر) - فوز مصطفى عسل (3-0)

كريم عبد الجواد (مصر) × بول كول (نيوزيلندا) - فوز كريم عبد الجواد (3-0)

علي فرج يتصدر التصنيف العالمي لـ الإسكواش

واصل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، سيطرته على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 4 لاعبين مصريين في قائمة أفضل 10، وجاءوا كالتالي:

علي فرج - مركز أول

مصطفى عسل - مركز رابع

كريم عبد الجواد - مركز خامس

طارق مؤمن - مركز ثامن

وجاء التصنيف كاملا كالتالي:

تصنيف اللاعبات المحترفات في الإسكواش

وعلى مستوى السيدات، واصلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش ونادي سبورتنج، سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 5 لاعبات مصريات ضمن قائمة أفضل 10 وجاء الترتيب كالتالي:

نور الشربيني - مركز أول

نورن جوهر - مركز ثاني

هانيا الحمامي - مركز ثالث

نور الطيب - مركز خامس

روان العربي - مركز عاشر

وجاء التصنيف كاملا كالتالي: