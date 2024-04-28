الأحد 28 أبريل 2024
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طرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدد من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني بمدينة السادات.

كما تطرح 15 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م2: 121م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد 9/6/2024.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طلبات تقنين الأراضي التي تلقتها الهيئة فيما يخص قطع أراضي  منطقتي " الرابية والسلام" بمدينة الشروق.

 

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وانتهت الهيئة من دراسة 11 ألف طلب من إجمالي 20 طلب تلقتها لتقنين اوضاع الاراضى و4 آلاف طلب متاح التعامل مع أصحابها، و7 آلاف طلب يوجد بها بعض التدخلات خاصة بتسلسل الملكية وبعض العوائق الأخرى، حيث تم التواصل مع أصحاب هذه الطلبات  حرصًا من الجهاز على العملاء، بدلًا من إلغاء الطلبات، حيث سيتم الدراسة باستفاضة والتحرى والدقة لصالح العملاء مراعاةً للبعد الاجتماعى.

وأكد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أنه خلال عام تم الحصول على الموافقات الخارجية من الجهات المختصة لتنفيذ مشروع تمهيد الطرق والمداخل بالرابية، وجارٍ أيضًا تنفيذ خط المرافق الرئيسى للمياه النقية بالتوازى مع طرح مشروع لتنفيذ الطرق والصرف والمياه، ومشروع آخر للطرق بالسلام، وقرب إسناد تلك الأعمال لشركات المقاولات المتخصصة.

وتعهد رئيس الجهاز بأنه خلال الفترة القادمة ستتم مضاعفة الدراسة للطلبات والنشر عبر صفحة الجهاز لمزيد من أسماء أصحاب الطلبات المعتمد التعامل معهم بعد دراستها.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن معدلات تنفيذ شقق سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة.

وانتهت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمراني الجديد من تنفيذ ٥٢٥٦ وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمدينة، ليبلغ عدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها في تلك المنطقة ٢٤٤٣٢ وحدة سكنية، وجارٍ تسليمها لحاجزيها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان خلال متابعة لسير العمل بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة أكتوبر الجديدة، ضرورة الجولات الميدانية المتواصلة بالأعمال التي يتم تنفيذها، وكذا تكثيف العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر، وبالمواصفات والجودة المطلوبة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن مسئولي الجهاز والإدارات المعنية واصلوا الجولات الميدانية والدورية لكافة المشروعات الجارية بالمدينة، للوقوف على أي عقبات تواجه التنفيذ، والتشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية، وعدم استلام الأعمال من الشركات المنفذة في حال وجود أي عيوب في التشطيبات أو التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ذات السياق ذاته، أجرى المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، جولة تفقدية بمواقع المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، يرافقه مسئولو الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف على التنفيذ، حيث شملت الجولة تفقد مشروعات الإسكان للمرحلة الخامسة بعدد ١٠٦٠٨ وحدات سكنية، حيث تم الانتهاء  من ٤٠٠٠ وحدة سكنية منها، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للعمارات.

كما تفقد مسئولو الجهاز، مواقع العمل بعمارات المرحلة السادسة، حيث يبلغ عدد الوحدات بها ٥٥ ألف وحدة سكنية.

 

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