مشاهد من حادث انقلاب سيارة بن غفير، والإعلام الإسرائيلي يكشف حالته الصحية (فيديو)

نشرت وسائل إعلامية مشاهد من حادث السير الذي تعرض له وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، خلال تفقده لموقع حادث عملية طعن.

بن غفير يتعرض لحادث سير

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن سيارة بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها وتعرضه لإصابة نقل على إثرها للمستشفى وحالته بين خفيفة ومتوسطة.

عملية طعن في مدينة الرملة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة إثر عملية طعن في مدينة الرملة.كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى استشهاد منفذ الهجوم على إسرائيلية في مدينة الرملة.

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وقبل وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 34356 شهيدا و77368 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ولفتت صحة غزة خلال بيان اليوم الجمعة إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع في الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 51 شهيدا و75 مصابا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، اليوم الجمعة، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ200.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".

وقدرت المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".

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