بحضور رانيا يوسف وأحمد مجدي، انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بأوبرا سيد درويش (صور)

من داخل أوبرا سيد درويش العريقة انطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والذي تقام فعالياته في الفترة من 25 وحتى 30 أبريل الجاري.

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من جمهور الإسكندرية ومن السينمائيين والفنانين ومنهم، رانيا يوسف وأحمد مجدي ومحمد يوسف وحمزة العيلي ورمزي العدل، والمخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين وصفي الدين محمود والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما والمنتج جابي خوري والمنتج زيد الكردي من شركة نيوسنشري والسيناريست محمد الباسوسي.

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بدأ حفل الافتتاح الذي قدمته المذيعة هناء العايدي بالسلام الوطني تلاه عرض غنائي لفرقة "فلوكولريتا" الذين أبدعوا بإغنيات خالد الذكر سيد درويش مثل "الحلوة دي قامت تعجن في البدرية " وحصدوا إعجاب وتفاعل الحضور، بعدها تم عرض برومو لهيئة تنشيط السياحة ثم فيلم تسجيلي احتفالًا بمرور عشر سنوات على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي انطلقت أولى دوراته عام ٢٠١٥ من خلال لقطات مختلفة من الدورات التسع السابقة وحديث فريق المهرجان عن التحديات التي واجهتهم حتى يخرج المهرجان للنور من أجل تقديم سينما للناس.

من جانبه أكد المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال كلمته أنه لا يصدق مرور ٩ دورات من عمر المهرجان ويحتفلون بالدورة العاشرة وعادت به الذاكرة عندما كان المهرجان حلم له هو وموني محمود ومحمد سعدون، وبالفعل تحقق الحلم ومع الدورة السابعة تحول من مهرجان محلي ودولي، وأضاف: خضنا التحدي فقررنا الاستعانة بكليات اللغة والإعلام بجامعات الإسكندرية لترجمة الأفلام منعًا لوجود فجوة بين الجمهور والأفلام.

من جانبه أشار محمد سعدون المدير الفني للمهرجان إلى حرص الإدارة على أن تكون عروض الأفلام في وسط البلد حتى يصبح وسط الجمهور سواء في سينما مترو أو فريال أو متحف الإسكندرية للفنون أو المتحف الروماني.

أما موني محمود المدير الفني للمهرجان فأكد أن الإسكندرية للفيلم القصير بدأ بـ ٣ أفراد وأصبحنا بمرور الوقت ١٠٠ واليوم نحتفل بالدورة العاشرة ولولا دعم جهات وأشخاص كثيرة لما خرج للنور بهذا الشكل.

كما عبر المنتج محمد العدل الرئيس الشرفي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن فخره بالاحتفال بالدورة العاشرة حيث تذكر الدورة الأولى التي بدأت بالدعاية على عربة يجرها حصان لدعوة جمهور الإسكندرية لمشاهدة الأفلام مشيرًا إلى أنه ثاني مهرجان بعد مهرجان القاهرة الذي يتميز بكثافة حضوره الجماهيري وفريقه من أهل البلد فهذا المهرجان فخر لمحافظة الإسكندرية.

ونيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ألقى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والتي تغيبت لظروف العمل وقال خلالها: سعدت جدًّا وأنا أشاهد الفيلم التسجيلي الذي عرض بمناسبة العيد العاشر للمهرجان ولم أصدق أنه مر عشر سنوات خاصة أنني موجود منذ الدورة الثانية أو الثالثة وأعتقد أن المصداقية هي سر نجاح المهرجان.

كما أكدت المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية نيابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على فخرها بالحدث السينمائي المهم، ورحبت بضيوف المهرجان في عروس البحر الأبيض المتوسط.

بعدها قامت مقدمة الحفل بتقديم أعضاء لجان التحكيم في المسابقات المختلفة.

وخلال الحفل تم تكريم كل من المخرجة هالة جلال، والفنان سيد رجب الذي قامت بتسليمه التكريم الفنانة سلوي محمد علي، وحرص سيد علي توجيه الشكر لمهرجان الإسكندرية وجمهوره لتكريمه حيث يعتبر هذا التكريم غالي جدا علي قلبه.

وفي نهاية الحفل تم عرض فيلم الافتتاح وهو فيلم "النداء الأخير - Last Call" من المملكة المتحدة للمخرج هاري هولاند وهو من بطولة النجم توم هولاند والذي شارك في سلسلة أفلام “Spiderman - Uncharted - Venom” كما شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية وموجود ضمن المسابقة الدولية في عرضه الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا.