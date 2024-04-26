الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بحضور رانيا يوسف وأحمد مجدي، انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بأوبرا سيد درويش (صور)

افتتاح مهرجان الاسكندرية،
افتتاح مهرجان الاسكندرية، فيتو

من داخل أوبرا سيد درويش العريقة انطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والذي تقام فعالياته في الفترة من 25 وحتى 30 أبريل الجاري.

 وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من جمهور الإسكندرية ومن السينمائيين والفنانين ومنهم، رانيا يوسف وأحمد مجدي ومحمد يوسف وحمزة العيلي ورمزي العدل، والمخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين وصفي الدين محمود والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما والمنتج جابي خوري والمنتج زيد الكردي من شركة نيوسنشري والسيناريست محمد الباسوسي.

Advertisements

بدأ حفل الافتتاح الذي قدمته المذيعة هناء العايدي بالسلام الوطني تلاه عرض غنائي لفرقة "فلوكولريتا" الذين أبدعوا بإغنيات خالد الذكر سيد درويش مثل "الحلوة دي قامت تعجن في البدرية " وحصدوا إعجاب وتفاعل الحضور، بعدها تم عرض برومو لهيئة تنشيط السياحة ثم فيلم تسجيلي احتفالًا بمرور عشر سنوات على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي انطلقت أولى دوراته عام  ٢٠١٥ من خلال لقطات مختلفة من الدورات التسع السابقة وحديث فريق المهرجان عن التحديات التي واجهتهم حتى يخرج المهرجان للنور من أجل تقديم سينما للناس.

من جانبه أكد المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال كلمته أنه لا يصدق مرور ٩ دورات من عمر المهرجان ويحتفلون بالدورة العاشرة وعادت به الذاكرة عندما كان المهرجان حلم له هو وموني محمود ومحمد سعدون، وبالفعل تحقق الحلم ومع الدورة السابعة تحول من مهرجان محلي ودولي، وأضاف: خضنا التحدي فقررنا الاستعانة بكليات اللغة والإعلام بجامعات الإسكندرية لترجمة الأفلام منعًا لوجود فجوة بين الجمهور والأفلام.

من جانبه أشار محمد سعدون المدير الفني للمهرجان إلى حرص الإدارة على أن تكون عروض الأفلام في وسط البلد حتى يصبح وسط الجمهور سواء في سينما مترو أو فريال أو متحف الإسكندرية للفنون أو المتحف الروماني.

أما موني محمود المدير الفني للمهرجان فأكد أن الإسكندرية للفيلم القصير بدأ بـ ٣ أفراد وأصبحنا بمرور الوقت ١٠٠ واليوم نحتفل بالدورة العاشرة ولولا دعم جهات وأشخاص كثيرة لما خرج للنور بهذا الشكل.

كما عبر المنتج محمد العدل الرئيس الشرفي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن فخره بالاحتفال بالدورة العاشرة حيث تذكر الدورة الأولى التي بدأت بالدعاية على عربة يجرها حصان لدعوة جمهور الإسكندرية لمشاهدة الأفلام مشيرًا إلى أنه ثاني مهرجان بعد مهرجان القاهرة الذي يتميز بكثافة حضوره الجماهيري وفريقه من أهل البلد  فهذا المهرجان فخر لمحافظة الإسكندرية.

ونيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ألقى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والتي تغيبت لظروف العمل وقال خلالها: سعدت جدًّا وأنا أشاهد الفيلم التسجيلي الذي عرض بمناسبة العيد العاشر للمهرجان ولم أصدق أنه مر عشر سنوات خاصة أنني موجود منذ الدورة الثانية أو الثالثة وأعتقد أن المصداقية هي سر نجاح المهرجان.

كما أكدت المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية نيابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على فخرها بالحدث السينمائي المهم، ورحبت بضيوف المهرجان في عروس البحر الأبيض المتوسط.

بعدها قامت مقدمة الحفل بتقديم أعضاء لجان التحكيم في المسابقات المختلفة.

وخلال الحفل تم تكريم كل من المخرجة هالة جلال، والفنان سيد رجب الذي قامت بتسليمه التكريم  الفنانة سلوي محمد علي، وحرص سيد علي توجيه الشكر لمهرجان الإسكندرية وجمهوره لتكريمه حيث يعتبر هذا التكريم غالي جدا علي قلبه.

وفي نهاية الحفل تم عرض فيلم الافتتاح وهو فيلم "النداء الأخير - Last Call" من المملكة المتحدة  للمخرج هاري هولاند وهو من بطولة النجم توم هولاند والذي شارك في سلسلة أفلام “Spiderman - Uncharted - Venom” كما شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية وموجود  ضمن المسابقة الدولية في عرضه الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير الدورة العاشرة من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير اخبار الفن
ads

الأكثر قراءة

بعد تقديم الساعة، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب

حكاية تعرض الإعلامي توفيق عكاشة للنصب من عصابة محترفة في الاحتيال على المواطنين

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد مازيمبي

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 فى مصر

بسبب غزة، استقالة متحدثة جديدة من الخارجية الأمريكية

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي، اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي، اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: لما تسمع الاغاني الوطنية وتبكي هذا إحساس بنعمة الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية