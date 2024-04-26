الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالوادي الجديد

طقس الوادي الجديد،
طقس الوادي الجديد، ڤيتو

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية بعدد من المناطق.

كما أكد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق، ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق، مناشدًا سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية.

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هذا ونناشد السادة المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار؛ حرصًا على السلامة العامة. كما ننوه لأرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حال وجود أي بلاغات، وبيانها كالتالي:
◾الخط الساخن   ١١٤
◾خط أرضي     ٢٩٢٦١٨٣
◾واتساب         ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧
 

إنخفاض شديد فى درجات الحرارة 

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، انخفاضا كبيرًا في درجات الحرارة، والميل للبرودة وهبوب رياح خفيفة، ليسود المحافظة طقس معتدل.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، دافئ على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية، معتدل على جنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على كافة الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة بشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على شمال وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

هذا فيما شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، ازدياد موجة الطقس السيئ والتى بدأت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب عواصف شديدة محملة بالأتربة على عدة مناطق متفرقة، ويزداد تأثيرها على الطرق السريعة والواصلة بين المراكز الإدارية وخاصة مركزى الخارجة والداخلة، مما أدى لإصابة الحياة بالشلل التام وخلو الشوارع من المواطنين، كما انخفضت حركة مرور السيارات على الطرق السريعة نسبيًا بسبب عدم وضوح الرؤية وتحذيرات الأجهزة المختصة من السفر فى تلك الأجواء.

ومن جانبها، رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وجرى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات، وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية بالشوارع.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم على رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق مع كافة جهات الاختصاص تحسبًا لحدوث تداعيات تنتج عن سرعة الرياح وتأثيرها على انتظام الكهرباء ورفع تقرير دورى على مدار اليوم بمستوى تغيرات الطقس، والاستعداد التام لما يترتب على ذلك من تداعيات.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الوادي الجديد، المواطنين، من تعرض المحافظة لسوء
الأحوال الجوية تمثل في انتشار الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية حفاظا على سلامة جميع المواطنين وتجنبا لحدوث حوادث الطرق.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الوادي الجديد، جميع المواطنين من السير أسفل اللوحات الإعلانية بجوار المنازل القديمة والمتهالكة وبجوار الأشجار، تجنبا لانهيارها أثناء تواجد وسير المواطنين حفاظا على سلامة جميع المواطنين، وكذلك حذرت المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبا لحدوث حوادث الصعق الكهربائي أو انقطاع الأسلاك نتيجة العواصف الترابية.

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