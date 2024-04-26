الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انخفاض شديد في درجات الحرارة وسحب كثيفة تغطي سماء الوادي الجديد (فيديو وصور)

سماء الوادي الجديد،
سماء الوادي الجديد، ڤيتو

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، انخفاضا كبيرًا في درجات الحرارة، والميل للبرودة وهبوب رياح خفيفة، ليسود المحافظة طقس معتدل يصل إلى البرودة في بعض المناطق.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، دافئ على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية، معتدل على جنوب الصعيد.

Advertisements

بالأمس حر شديد واليوم الطقس بارد

ومن المتوقع اليوم ان تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على شمال وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

فيما شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الخميس، ازدياد موجة الطقس السيئ والتي بدأت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب عواصف شديدة محملة بالأتربة على عدة مناطق متفرقة، ويزداد تأثيرها على الطرق السريعة والواصلة بين المراكز الإدارية وخاصة مركزى الخارجة والداخلة، مما أدى لإصابة الحياة بالشلل التام وخلو الشوارع من المواطنين، كما انخفضت حركة مرور السيارات على الطرق السريعة نسبيًا بسبب عدم وضوح الرؤية وتحذيرات الأجهزة المختصة من السفر فى تلك الأجواء.

ومن جانبها، رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وجرى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات، وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية بالشوارع.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق مع كافة جهات الاختصاص تحسبًا لحدوث تداعيات تنتج عن سرعة الرياح وتأثيرها على انتظام الكهرباء ورفع تقرير دوري على مدار اليوم بمستوى تغيرات الطقس، والاستعداد التام لما يترتب على ذلك من تداعيات.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الوادي الجديد، المواطنين، من تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية تمثل في انتشار الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية حفاظا على سلامة جميع المواطنين وتجنبا لحدوث حوادث الطرق.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الوادي الجديد، جميع المواطنين من السير أسفل اللوحات الإعلانية بجوار المنازل القديمة والمتهالكة وبجوار الأشجار، تجنبا لانهيارها أثناء تواجد وسير المواطنين حفاظا على سلامة جميع المواطنين، وكذلك حذرت المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبا لحدوث حوادث الصعق الكهربائي أو انقطاع الأسلاك نتيجة العواصف الترابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السيء الوادى الجديد هبوب رياح درجة الإستعداد القصوى عواصف شديدة

مواد متعلقة

طلاب جامعة الوادى الجديد يشاركون فى مهرجان الأنشطة الطلابي الأول بجامعة السويس

لدعم الثروة الحيوانية والداجنة، حملات تحصين وندوات توعية مكثفة للمواطنين بالوادي الجديد

ضمن أعمال الموجة 22، إزالة التعديات على 6 أفدنة بواحة الخارجة في الوادي الجديد

صعقا بالكهرباء، مصرع شخص بقرية الجزائر في الوادي الجديد

مصرع شاب هرسه دراس القمح بواحة بلاط في الوادي الجديد

الرمال تحولت إلى غلال، حصاد القمح بمزارع الفرافرة (صور)
ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بالتوقيت الصيفي والقناة الناقلة

محامية حليمة بولند تكشف كواليس حبسها

رئيس الصين يوجه رسالة للولايات المتحدة، وبلينكن يرد

خبراء الضرائب: غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية يهدد بخسائر فادحة للبورصة المصرية

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

أسعار الملابس الصيفية 2024، التيشيرتات تبدأ من 224 جنيها (صور)

الملك فؤاد يختتم زيارته للإسكندرية برسالة شكر إلى المحافظ ومدير تنشيط السياحة (صور)

منوعات

المزيد

شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 27-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 27-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

أعراض الإصابة بضربة الشمس (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية