التنس، ميار شريف تتأهل للدور الثالث من بطولة مدريد

التنس، تأهلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس إلى الدور الرئيسي من منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس، المقامة حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة عدد كبير من اللاعبات.

ميار شريف تتأهل للدور الثالث من بطولة مدريد

ووصلت ميار شريف إلى الدور الثالث بعد الفوز على المصنفة 21 عالميا الأوكرانية مارتا كوستيوك 2-0 (6-2، 7-5).

وكانت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، قد حققت الفوز على الأمريكية لورين ديفيز بنتيجة (2-1)، في الدور الأول من بطولة مدريد للأساتذة.

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وشهدت المباراة التي استمرت لـ3 ساعات و15 دقيقة، أداء قوي من جانب لاعبة منتخب مصر لـ التنس ميار شريف.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: (4-6) - (7-6) - (6-4).

استعدادات البعثة المصرية لأولمبياد باريس

وعلى جانب آخر، ارتفع عدد اللاعبين المصريين المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024، إلى 126 لاعبا ولاعبة، في 20 رياضة مختلفة جماعية وفردية.

وجاءت أعداد اللاعبين المصريين المتأهلين لأولمبياد باريس كالتالي:

كرة القدم

تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 18 لاعبا.

كرة اليد

تأهل منتخب كرة اليد رجال للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 14 لاعبا.

الكرة الطائرة

تأهل منتخب الكرة الطائرة رجال للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 12 لاعبًا.

السلاح

تأهل منتخب السلاح للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 16 لاعبا ولاعبة في منافسات الفردي والفرق.

الرماية

تأهل منتخب الرماية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 11 لاعبا ولاعبة.

المصارعة

تأهل منتخب المصارعة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بقائمة تضم 9 لاعبين ولاعبة وحيدة.

السباحة

تأهل منتخب السباحة التوقيعية للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات، بالإضافة لتأهل مروان القماش من منتخب الرجال.

تنس الطاولة

تأهل منتخب تنس الطاولة للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 3 لاعبين و3 لاعبات في جميع المنافسات.

الغطس

تأهل منتخب الغطس للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 4 لاعبين وهم، محمد فاروق ورامز ضياء ومها عامر وملك توفيق.

التجديف

تأهل منتخب التجديف للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 3 لاعبين في منافسات الفردي والزوجي.

الملاكمة

تأهل منتخب الملاكمة للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 3 لاعبين وهم عبد الرحمن عرابي وعمر العوضي ويمنى عياد.

الخماسي الحديث

تأهل منتخب الخماسي الحديث للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم كل من، أحمد الجندي ومهند شعبان وملك إسماعيل.

التايكوندو

تأهل منتخب التايكوندو للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 3 لاعبين وهم أحمد وائل وسيف عيسى وآية شحاتة.

القوس والسهم

تأهل منتخب القوس والسهم للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم لاعبان.

الشراع

تأهل منتخب الشراع للمشاركة في أولمبياد باريس بقائمة تضم لاعبان.

الفروسية

تأهل منتخب الفروسية للمشاركة في أولمبياد باريس بلاعب واحد.

الكانوي والكاياك

تأهل منتخب الكانوي والكاياك للمشاركة في أولمبياد باريس بلاعب واحد.

رفع الأثقال

تأهل من منتخب رفع الأثقال 5 لاعبين وهم:

كريم كحلة - 89 كجم.

ياسر أسامة - 102 كجم.

عبد الرحمن محمد - +109 كجم.

نعمة سعيد - 71 كجم.

سارة سمير - 81 كجم.

حليمة عبد العظيم - +87 كجم.

الدراجات

وتأهل من منتخب التجديف 3 لاعبين هم:

شهد سعيد - الدراجات على المضمار - سباق السرعة سيدات - كوتا قارية.

ابتسام زايد - الدراجات على المضمار - سباق الأومنيوم سيدات - كوتا قارية.

محمود بكر - الدراجات على المضمار - سباق الأومنيوم رجال - كوتا قارية.