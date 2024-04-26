حبس المتهم بقتل مزارع في أسيوط بسبب خلافات الجيرة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

خلال التحقيقات، كشف نجل المجني عليه أنه اتهم مزارع آخر مقيم بذات العنوان تعدي على والده بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما لوجود خلافات حول الجيرة.

مقتل مزارع على يد جاره فى أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة مقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة.

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تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله (مزارع - مقيم بدائرة المركز)، مُصابا بجرح طعنى بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.