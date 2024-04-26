عواصف ترابية شديدة تضرب الأقصر (بث مباشر)
قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه لحظة وصول عواصف ترابية شديدة إلى محافظة الأقصر، ظهر اليوم الجمعة، بعد أن كانت المحافظة تشهد طقس مستقر منذ اللحظات الأولى من صباح اليوم.
طقس اليوم
وتشهد محافظة الأقصر حالة من سوء الأحوال الجوية، إذ تواصل العاصفة الترابية اجتياح مراكز ومدن الأقصر، وسجلت درجة الحرارة العظمى 42 درجة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة، وبلغت سرعة الرياح 20 كيلو متر في الساعة.
الأرصاد الجوية اليوم
وأعلنت سلطات الأقصر عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لأي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية بالأقصر والرياح الشديدة المحملة بالأتربة والرمال، وجرى التنسيق الكامل مع غرفة العمليات بديوان عام محافظة الأقصر للابلاغ عن الطوارئ الناتجة عن الطقس السيء.
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