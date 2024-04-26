الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

بفارق 20 جنيها في سعر البوكس و10 جنيهات لميريت، ننشر أسعار السجائر الرسمية والسوقية

أسعار السجائر في
أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في الأسواق، فروق سعرية كبيرة في  أسعار السجائر المعلنة رسميا عن السعر السوقي الذي تباع به في المحال التجارية والأكشاك؛ وذلك بالرغم من إعلان شركات السجائر رفع أسعار منتجاتها، مع وعود بضخ كميات أكبر من السجائر في السوق حتى تلائم الاستهلاك.

إعلان شركات السجائر زيادة أسعار منتجاتها في أبريل الجاري

وقامت الشركات خلال شهر إبريل الجاري بإعلان أسعار السجائر بعد الزيادة، منها الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» وفيليب موريس مصر والشركة اليابانية لإنتاج السجائر.

Advertisements

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

جولة فيتو لرصد أسعار السجائر في السوق المحلي

وأجرت «فيتو» جولة ميدانية في عدد من المحال التجارية وأكشاك بيع السجائر، لرصد أسعار السجائر في السوق المحلي، فضلًا عن متابعة هل تم تطبيق أسعار السجائر الرسمية بعد الزيادة أم مازالت هناك فروق سعرين بين الرسمي والسوقي؟  

تفاصيل الجولة وأسعار السجائر نستعرضها في السطور الآتية: 

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

فروق سعرية بين أسعار السجائر المعلنة رسميًا والسعر السوقي

رصدت «فيتو» خلال الجولة؛ وجود فروق سعرية بين أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات والسعر السوقي في المحال التجارية وأكشاك بيع السجائر.

فروق سعرية من 6 إلى 20.5 جنيه في علبة السجائر

 وتتراوح الفروق السعرية في علبة السجائر على اختلاف العلامات التجارية من 6 جنيهات إلى 20.5 جنيه.

استقرار أسعار أنواع بعض السجائر 

كما رصدت استقرار أسعار أنواع بعض السجائر وبيعها بنفس السعر الرسمي المعلن من الشركات.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أبرز الفروق السعرية في أسعار السجائر الرسمية والسوقية

بمقارنة أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك بسعرها الرسمي المعلن من الشركات، يتضح ان هناك فرق 6 جنيهات في سعر مارلبورو، و10 جنيهات في ميريت.

20.5 جنيه فارق أسعار سجائر بوكس الرسمية عن السوقي

بينما تراوحت قروق أسعار سجائر إل إم الرسمية عن السعر السوقي من 10 إلى 13 جنيهًا، ونحو20.5 جنيه فارق في سعر السجائر بوكس، و10.5 جنيه في أسعار سجائر كليوباترا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك

وعن أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك فهي كالتالي: 

أسعار سجائر إل إم في الأسواق

بلغ سعر سجائر إل إم أحمر نحو 73 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إل إم أزرق نحو 70 جنيهًا.

أسعار سجائر وينستون في الأسواق

بلغ سعر سجائر وينستون أحمر نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر وينستون أزرق نحو 55 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار سجائر إتش بي في الأسواق

بلغ سعر سجائر إتش بي أحمر نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إتش بي أزرق نحو 30 جنيهًا.

أسعار سجائر ميريت في الأسواق

بلغ سعر سجائر ميريت نحو 100 جنيه.

أسعار سجائر مارلبورو في الأسواق

بلغ سعر سجائر مارلبورو نحو 90 جنيهًا.

أسعار سجائر بوكس في الأسواق

بلغ سعر سجائر بوكس نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا نحو 45 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار سجائر كابتن بلاك في الأسواق

بلغ سعر سجائر كابتن بلاك أحمر نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كابتن بلاك أزرق نحو 45 جنيهًا.

أسعار سجائر تارجيت في الأسواق

بلغ سعر سجائر تارجيت أحمر نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر تارجيت أزرق نحو 45 جنيهًا.

أسعار سجائر  البن في الأسواق

بلغ سعر سجائر البن نحو 35 جنيهًا.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات، فيتو

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات، وهي كالتالي: 

الشركة الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر

 في يوم الأحد 14 أبريل 2024، طبقت الشركة الشرقية للدخان زيادة جديدة في أسعار السجائر، التي جاءت كالتالي: 

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر بوكس علبة 10 نحو 24.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر بوسطن / بلمونت علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس أبيض / ألوان علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر مونديال أحمر / أزرق/ سيلفر علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر مونديال سويتش منتول / بلو بيري علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر ماتوسيان سوبر علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر فايسروي / بال مال علبة 20 نحو 55 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر كيلو مسخن علبة 20 نحو 55 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات، فيتو

فيليب موريس مصر تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر

وفي يوم 23 أبريل 2024، طبقت شركة فيليب موريس مصر زيادة جديدة في أسعار السجائر، التي جاءت كالأتي: 

بلغ سعر سجائر ميريت بأنواعها نحو 90 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سجائر مارلبورو بأنواعها نحو 84 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر مارلبورو crafted بأنواعها نحو 74 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سجائر إل أند إم بأنواعها نحو 64 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات، فيتو

الشركة اليابانية لإنتاج السجائر تعلن الأسعار الجديدة لمنتجاتها

وفي يوم الخميس 25 أبريل 2024، طبقت الشركة اليابانية لإنتاج السجائر الأسعار الجديدة لمنتجاتها، وهي كالآتي: 

بلغ سعر سجائر وينستون أحمر نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر وينستون أزرق نحو 55 جنيهًا.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر وينستون سيلفر نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر وينستون كاستر نحو 55 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر وينستون توت نحو 57 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كامل أصفر نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كامل أزرق نحو 60 جنيهًا.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر كامل أكتيفيت نحو 62 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر جولد كوست نحو 35 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار السجائر أسعار السجائر الرسمية اسعار السجائر بعد الزيادة الشرقية للدخان الشركة الشرقية للدخان الشركة اليابانية الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني العلامات التجارية ايسترن كومبانى انتاج السجائر جولد كوست سجائر بوكس سعر السجائر سعر سجائر سعر السوق شركات السجائر فيليب موريس فيليب موريس مصر علبة السجائر

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض أسعار شاي ليبتون.. وزيادة جديدة في أسعار السجائر بدءا من غد الخميس

الدولة تستهدف جمع 95 مليار جنيه حصيلة ضريبية علي السجائر، والشعبة تؤكد قدرة القطاع علي تحقيقه وهذه توقعات الفترة المقبلة

الشرقية للدخان بعد رفع أسعار السجائر بنسبة 12%: لسه بنبيعها بأقل من تمنها (فيديو)

تصل لـ 80 جنيهًا، ارتفاع سعر قاروصة السجائر بالأسواق عن السعر الرسمي

رغم مرور 14 يومًا على الزيادة الرسمية.. أسعار السجائر مرتفعة في السوق السوداء.. وهذه قائمة بأسعار العلب والقاروصة

غول ضد الحكومة، مقارنة بين أسعار السجائر في الأسواق بسعرها الرسمي
ads

الأكثر قراءة

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

النداء الأخير، الدكتور محمد غنيم يطرح خارطة طريق لـ "الجمهورية الجديدة"

مع تصاعد حملة خليه يعفن، تخفيضات تصل لـ 40% على أسعار الأسماك بالأسواق

بفارق 20 جنيها في سعر البوكس و10 جنيهات لميريت، ننشر أسعار السجائر الرسمية والسوقية

بعد تحرير محضر ضد طليقها بتهمة التعدي، من هي المطربة مي فاروق (صور)

منوعات

المزيد

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

تعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات النادرة

محلب وحفيد الملك فاروق وشخصيات عامة، أبرز المشاركين في كرنفال السيارات الكلاسيكية بوسط القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 26-4-2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

أكثر 10 فرق أوروبية تسجيلًا للأهداف بعد الدقيقة 90 هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

رد قوي من مفتي الجمهورية على دعوات عدم جواز تحية العلم والسلام الوطني

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

المزيد
الجريدة الرسمية