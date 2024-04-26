بفارق 20 جنيها في سعر البوكس و10 جنيهات لميريت، ننشر أسعار السجائر الرسمية والسوقية

أسعار السجائر في الأسواق، فروق سعرية كبيرة في أسعار السجائر المعلنة رسميا عن السعر السوقي الذي تباع به في المحال التجارية والأكشاك؛ وذلك بالرغم من إعلان شركات السجائر رفع أسعار منتجاتها، مع وعود بضخ كميات أكبر من السجائر في السوق حتى تلائم الاستهلاك.

إعلان شركات السجائر زيادة أسعار منتجاتها في أبريل الجاري

وقامت الشركات خلال شهر إبريل الجاري بإعلان أسعار السجائر بعد الزيادة، منها الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» وفيليب موريس مصر والشركة اليابانية لإنتاج السجائر.

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أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

جولة فيتو لرصد أسعار السجائر في السوق المحلي

وأجرت «فيتو» جولة ميدانية في عدد من المحال التجارية وأكشاك بيع السجائر، لرصد أسعار السجائر في السوق المحلي، فضلًا عن متابعة هل تم تطبيق أسعار السجائر الرسمية بعد الزيادة أم مازالت هناك فروق سعرين بين الرسمي والسوقي؟

تفاصيل الجولة وأسعار السجائر نستعرضها في السطور الآتية:

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

فروق سعرية بين أسعار السجائر المعلنة رسميًا والسعر السوقي

رصدت «فيتو» خلال الجولة؛ وجود فروق سعرية بين أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات والسعر السوقي في المحال التجارية وأكشاك بيع السجائر.

فروق سعرية من 6 إلى 20.5 جنيه في علبة السجائر

وتتراوح الفروق السعرية في علبة السجائر على اختلاف العلامات التجارية من 6 جنيهات إلى 20.5 جنيه.

استقرار أسعار أنواع بعض السجائر

كما رصدت استقرار أسعار أنواع بعض السجائر وبيعها بنفس السعر الرسمي المعلن من الشركات.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أبرز الفروق السعرية في أسعار السجائر الرسمية والسوقية

بمقارنة أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك بسعرها الرسمي المعلن من الشركات، يتضح ان هناك فرق 6 جنيهات في سعر مارلبورو، و10 جنيهات في ميريت.

20.5 جنيه فارق أسعار سجائر بوكس الرسمية عن السوقي

بينما تراوحت قروق أسعار سجائر إل إم الرسمية عن السعر السوقي من 10 إلى 13 جنيهًا، ونحو20.5 جنيه فارق في سعر السجائر بوكس، و10.5 جنيه في أسعار سجائر كليوباترا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك

وعن أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك فهي كالتالي:

أسعار سجائر إل إم في الأسواق

بلغ سعر سجائر إل إم أحمر نحو 73 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إل إم أزرق نحو 70 جنيهًا.

أسعار سجائر وينستون في الأسواق

بلغ سعر سجائر وينستون أحمر نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر وينستون أزرق نحو 55 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار سجائر إتش بي في الأسواق

بلغ سعر سجائر إتش بي أحمر نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إتش بي أزرق نحو 30 جنيهًا.

أسعار سجائر ميريت في الأسواق

بلغ سعر سجائر ميريت نحو 100 جنيه.

أسعار سجائر مارلبورو في الأسواق

بلغ سعر سجائر مارلبورو نحو 90 جنيهًا.

أسعار سجائر بوكس في الأسواق

بلغ سعر سجائر بوكس نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا نحو 45 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار سجائر كابتن بلاك في الأسواق

بلغ سعر سجائر كابتن بلاك أحمر نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كابتن بلاك أزرق نحو 45 جنيهًا.

أسعار سجائر تارجيت في الأسواق

بلغ سعر سجائر تارجيت أحمر نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر تارجيت أزرق نحو 45 جنيهًا.

أسعار سجائر البن في الأسواق

بلغ سعر سجائر البن نحو 35 جنيهًا.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات، فيتو

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات، وهي كالتالي:

الشركة الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر

في يوم الأحد 14 أبريل 2024، طبقت الشركة الشرقية للدخان زيادة جديدة في أسعار السجائر، التي جاءت كالتالي:

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر بوكس علبة 10 نحو 24.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر بوسطن / بلمونت علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس أبيض / ألوان علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر مونديال أحمر / أزرق/ سيلفر علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر مونديال سويتش منتول / بلو بيري علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر ماتوسيان سوبر علبة 20 نحو 34.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر سجائر فايسروي / بال مال علبة 20 نحو 55 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر كيلو مسخن علبة 20 نحو 55 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات، فيتو

فيليب موريس مصر تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر

وفي يوم 23 أبريل 2024، طبقت شركة فيليب موريس مصر زيادة جديدة في أسعار السجائر، التي جاءت كالأتي:

بلغ سعر سجائر ميريت بأنواعها نحو 90 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سجائر مارلبورو بأنواعها نحو 84 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر مارلبورو crafted بأنواعها نحو 74 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر سجائر إل أند إم بأنواعها نحو 64 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات، فيتو

الشركة اليابانية لإنتاج السجائر تعلن الأسعار الجديدة لمنتجاتها

وفي يوم الخميس 25 أبريل 2024، طبقت الشركة اليابانية لإنتاج السجائر الأسعار الجديدة لمنتجاتها، وهي كالآتي:

بلغ سعر سجائر وينستون أحمر نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر وينستون أزرق نحو 55 جنيهًا.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر وينستون سيلفر نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر وينستون كاستر نحو 55 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر وينستون توت نحو 57 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كامل أصفر نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كامل أزرق نحو 60 جنيهًا.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا من الشركات

بلغ سعر سجائر كامل أكتيفيت نحو 62 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر جولد كوست نحو 35 جنيهًا.