السبت 27 أبريل 2024
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سياسة

على رأسها اكتسابها بالغش والتحايل، أسباب سحب الجنسية المصرية

الجنسية المصرية،
الجنسية المصرية، فيتو

خلال السنوات الماضية اكتسب عدد كبير من غير المصريين الجنسية المصرية، ومع أزمات البلدان المجاورة وانتشار سمسارة الهجرة والجنسية هربا من الحروب والظروف الصعبة يقف القانون صارما ضد أي محاولة للتحايل للحصول على الجنسية دون اتباع الطرق القانونية.

 

طرق سحب الجنسية المصرية 

 

ونص قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون الجنسية المصرية وفقًا لآخر تعديل، على حالات سحب الجنسية المصرية.

 

ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

 

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

 

(١) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

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(٢) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

 

(٣) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

 

آليات سحب الجنسية المصرية 

 

ونصت المادة ١٦ على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

 

(١) إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠

 

(٢) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

 

(٣) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

 

(٤) إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

 

(٥) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 

(٦) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

 

(٧) إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

 

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