محافظ الجيزة يوجه بتطوير الطريق السفلي لمحور كمال عامر في بولاق الدكرور(صور)

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز تعمير القاهرة الكبرى لسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والمتعارضات، تمهيدًا لبدء أعمال رصف وتطوير الطريق السطحى الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر بعدد من قطاعات حي بولاق الدكرور.

خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق بالجيزة

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمسئولي تلك الجهات لتنسيق الأدوار ووضع جدول زمنى لإنهاء الأعمال في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة لتفتيت الكثافات المرورية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية محور الفريق كمال عامر لما يشهده من حركة مرورية على مدار اليوم إلى جانب إسهامه فى نقل الحركة المرورية للمشروعات القومية العملاقة المنتظر افتتاحها بمحيطه او الرابطة معه.

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رصف وتطوير الطرق أسفل المحور والمتفرعات

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل رصف وتطوير الطرق أسفل المحور والمتفرعات بداية من كوبرى فيصل وحتى تقاطعه مع شارع ناهيا، بالإضافة إلى رفع كفاءة سلالم المشاة وتطوير منظومتى الإنارة والمرور وتوفير أرصفة مشاة لتيسير حركة المواطنين.

وحضر الاجتماع اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والنائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندس أحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء ومسؤولي الأجهزة والمديريات والإدارات المعنية.

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