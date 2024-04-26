إحلال وتجديد 3 كبارى بالبحيرة بتكلفة 11 مليون جنيه

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة المهندسة كريمة عاشور، بمتابعة أعمال إحلال وتجديد 3 كبارى بالبحيرة بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه منهم الإحلال وتجديد كوبري الجمالون بمركز المحمودية بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.

إحلال وتجديد كوبري الحدين بالبحيرة

كما تم إحلال وتجديد كوبري الحدين على مصرف التحدي بمركز كوم حمادة بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه، إحلال وتجديد كوبري الكوم الأخضر على ترعة أبو دياب بمركز حوش عيسى بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالبحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.