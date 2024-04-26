الملك فؤاد يختتم زيارته للإسكندرية برسالة شكر إلى المحافظ ومدير تنشيط السياحة (صور)

كشفت هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة اللواء هشام لطفي، عن تقديم الملك أحمد فؤاد الثاني، خالص الشكر والاحترام إلى اللواء محمد الشريف- محافظ الإسكندرية، واللواء هشام لطفي-مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، واستاد الإسكندرية الرياضي، وذلك خلال كلمته التذكارية التى دونها بكتاب كبار الزوار.

الملك فؤاد يشكر المسئولين

وكتب فؤاد《سعدت وتشرفت بزيارة استاد الإسكندرية وبصفة خاصة غرفة جدي الملك فؤاد الأول وبمجموعة الصور والصحف ومقتنيات الغرفة 》

Advertisements

وخلال الزيارة حرص الملك أحمد فؤاد الثاني على القيام بجولة تفقدية داخل أروقة الاستاد حيث تفقد منطقة افتتاح الملعب الذي توجد فيه اللوحة الرخامية والمقصورة الملكية والقاعة الملكية ومطالعة المقتنيات التذكارية للأسرة العلوية الموجودة بها، حيث أبدى ملك مصر السابق سعادته بالتعرف على مقتنيات أسلافه الموجودة بالاستاد واعرب عن سعادته بحفاوة الإستقبال له ولأسرتة الكريمة.

فيتو تتابع الزيارة لحظة بلحظة

وكانت فيتو قد تابعت زيارة الملك فؤاد ونجله الأمير محمد على إلى الإسكندرية على مدار ثلاث أيام، وكان له السبق في تغطية الزيارة.

إطلاق حمامة السلام من قلب استاد الإسكندرية ترحيبا بالملك والتي انتهت باستقبال أسطوري استقبل من اللواء محمد الشريف-محافظ الإسكندرية، واللواء هشام لطفي-مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومدير عام استاد الإسكندرية الرياضي، للملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق ونجله الأمير محمد علي وزوجته الأميرة نوال فؤاد والوفد المرافق لهم.

وفي بداية الاحتفالية تم عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية يليه تم إطلاق حمامة السلام من قلب مقصورة ستاد الإسكندرية، وتم إهداء جلالته درع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة كما تم تبادل الإهداءات التذكارية مع السادة مسؤولى الجهات المشاركة فى الاحتفالية.

وحظيت زيارة جلالة الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته تفاعلا كبيرا من مسؤولي الجهات التي حضرت للترحيب به، وتم تنظيم عروض فنية متنوعة للاحتفاء بقدومه، وتفاعل جلالته مع الحضور وتبادل التحيات معهم بكل تواضع، وخلال الزيارة زار جلالته القاعة الملكية والسور الإسلامي القديم وبوابة الماراثون كما تم تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.

وعلى مدار ثلاث أيام نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني وعائلته للإسكندرية، زار جلالته قصر رأس التين، قصر المنتزة، مركب المحروسة، مكتبة الإسكندرية، المتحف اليوناني الروماني، مقابر كوم الشقافة، ستاد الإسكندرية، النادي اليوناني،جولة بكورنيش الإسكندرية، مقهى فاروق ورافقهم خلال الزيارات أحمد رسلان وشريف محمد مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، حيث تعد هذه الزيارة حدثًا تاريخيًا يسجل في سجل العلاقات الدولية والثقافية بين الدول.