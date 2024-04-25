الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الملك فؤاد يختتم زيارته لعروس البحر المتوسط بجولة في استاد الإسكندرية الرياضي (صور)

الملك فؤاد في استاد
الملك فؤاد في استاد الاسكندرية، فيتو

اختتم الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر “أسرة محمد علي”، ونجله الأمير محمد علي وزوجته الأميرة نوال وعدد من أفراد أسرته، جولته لليوم الثالث والأخير في الإسكندرية بزيارة لاستاد الإسكندرية الرياضي، زار خلالها المقصورة الملكية ومكتب الملك فؤاد الأول ومقصورة الاميرات ومدخل الاستاد الأثري والذي به لوحة افتتاح الاستاد والذي افتتحه جده الملك فؤاد الأول. 

 

 

 

 

وكان في استقبال الملك فؤاد الثانى محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف واللواء هشام لطفي مدير الاستاد ومدير هيئة تنشيط السياحه وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية، وجري اهدائه درع شكر من استاد الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية علي زيارته للمدينة.

زياره شارع فؤاد والمتحف اليوناني 

كما قام اليوم،  الملك فؤاد الثانى بزيارة المتحف اليوناني الروماني بشارع فؤاد واستمع لشرح عن المتحف؛ وقام بجولة في شارع فؤاد وسط اعجابه بالشارع الذي يحمل اسم جده 

 

 

 

 

 

 

زيارة بحري وقهوة فاروق 

وكان الملك أحمد فؤاد الثاني قام بجولة أمس في منطقة بحري واختتمها بزيارة لقهوة فاروق التي كان يحرص جده الملك فاروق في الجلوس عليها عند حضوره للمدينة.

 

 

 

 

الملك فؤاد على مقهى فاروق 

وعلى خطى والده الملك فاروق جلس الملك فؤاد على مقهى فاروق الشهيرة ببحري والتي كانت تستقبل الملك فاروق وحاشيته عند نزوله في قصر رأس التين، وجلس وسط رواد المقهى واستقبله أصحاب المقهى وقدموا شرحا لصور فاروق داخل المقهى وسبب تسميتها، كما قاموا بإهدائه درع شكر له.

وأبدى فؤاد سعادته بتخصص ركن بالمقهى باسمه الملك فؤاد الثانى، مشيدا بأنه لازال هناك من يتذكره ويتذكر الأسرة العلوية التي حكمت مصر سنوات طويلة.

 

 

 

الملك فؤاد في قصر رأس التين والمكتبة والمنتزة 

وزار الملك فؤاد وأسرته في اليوم الثاني قصر رأس التين ببحري وتناول وجبة الغداء فيه بعد جولة بالقصر واستعادة ذكرياته وذكريات العائلة المالكة فيها.

كما زار فؤاد قصر المنتزة ومنطقة حدائق المنتزة والتقط الصور التذكارية فيه، وتحدث عن ذكرياته فيه وعن التغيير الحادث فيها.

كما زار مكتبة الإسكندرية واستقبله مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد، واشاد بالمكتبة والدور الثقافي الذي تلعبه المكتبة

 

 

استاد الإسكندرية يتزين لاستقبال فؤاد

وتزين استاد الإسكندرية برئاسة اللواء هشام لطفي مدير الاستاد ومدير هيئة تنشيط السياحة لاستقبال الملك فؤاد الثانى ومرافقيه وذلك خلال زيارته للمدينة، ومن المقرر أن يزور الاستاد الخميس في جولة للمقصورة الملكية والمكتب الملكي ومنطقة افتتاح الاستاد الموجود فيها اللوحة الرخامية ومقتنيات ملكية.

 

الملك فؤاد في حلواني ديليس صاحب تورتة تتويج والده

 

 وكان الملك فؤاد قد اختتم جولته في اليوم الأول أمس، بجولة في محطة الرمل، حلواني ديليس الشهير الذي شهد صنع تورتة تتويج الملك فاروق والده ملكًا على مصر وكذلك صنع تورتة زفافه على الملكة فريدة وقام بتصنيعها الحلواني اليوناني موستاكس صاحب ديليس.

 

برنامج زيارة الملك فؤاد ونجله

Advertisements

وأعدت هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة اللواء هشام لطفي، وبالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية برنامج لزيارة الملك فؤاد، والذي تضمن زيارته لتماثيل إسماعيل باشا الموجود بجوار المطافئ، في محطة مصر، ومحمد على باشا، الموجود في منطقة المنشية وسط الإسكندرية، كما التقط صورا تذكارية مع تماثيل أجداده أثناء الزيارة، وعدد من المواقع الأثرية والمتاحف.

 

 كما يزور المقصورة الملكية في إستاد الإسكندرية، والصوبة الملكية في المنتزة، ومن المقرر أن يزور قلعة قايتباي وكوم الشقافة وعمود السوارى ومتحف المجوهرات الملكية وقصر رأس التين.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

 

 

الملك فؤاد الثاني زيارة الملك فؤاد للاسكندرية الملك فؤاد في مقهي فاروق الملك فؤاد يزور استاد الاسكندرية الملك فؤاد في زيارة للأسكندرية

مواد متعلقة

بعد جولته على الكورنيش، الملك أحمد فؤاد يزور مقهى فاروق بالإسكندرية (صور)

الملك فؤاد الثانى يزور تماثيل أجداده بالإسكندرية ومحل حلواني شهير صنع تورتة تتويج والده ملكا (صور)
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ترتب عليها خروج الجيش المصري من السودان واستقالة الحكومة، تفاصيل أخطر جرائم القرن (فيديو)

التوقيت الصيفى، خطوات تعديل الساعة على هواتف أندرويد

توقعات بالإعلان عن التعديل الوزاري وعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل

مفاجأة حول مشاركة مروان عطية أمام مازيمبي الكونغولي

منوعات

المزيد

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار بقائه حتى 2025.. أرقام تشافي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزة عصا موسى، تفسير الشعراوي للآية 32 من سورة الشعراء (فيديو)

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بطول العمر وسعة الرزق

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية