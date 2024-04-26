استدعاء بيلينجهام، تعديل قائمة ريال مدريد قبل مواجهة سوسيداد

يحل فريق ريال مدريد مساء اليوم الجمعة ضيفا على نظيره فريق ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا، على ملعب "ريالي أرينا".

وقبل ساعات من انطلاق المباراة، أعلن الريال تعديلا في قائمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، باستبعاد رودريجو واستدعاء بيلينجهام.

قائمة ريال مدريد لمباراة ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: أندري لونين - كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - فران جارسيا.خط الوسط: جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - توني كروس - داني سيبايوس - لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - خوسيه لويس ماتو "خوسيلو".

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو - إيدير ميليتاو - فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي - تشواميني - مودريتش - ابراهيم دياز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - خوسيلو.

ترتيب ريال مدريد وسوسيداد

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب العام للدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 81 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

Advertisements

بيلينجهام خارج قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد للإصابة

كانت كشفت تقارير إعلامية عن استبعاد الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد من قائمة الفريق أمام سوسيداد، قبل عودته للقائمة مرة أخرى اليوم.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، جاء ‏استبعاد بيلينجهام من قائمة الميرنجي بسبب التهاب في المعدة والأمعاء‏.

قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد

وأعلن كارلو أنشيلوتي قائمة ريال مدريد وكانت ‏كالآتي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، فاسكيز، جارسيا،إيدير ميليتاو، روديجر.

خط الوسط: توني كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس،جولر.

خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، وبتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

تذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد عبر قناة beIN sports HD1.

كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني؟

بات فريق ريال مدريد قريبا من استعادة لقب الدوري الإسباني - الليجا، بعد فوزه 3/2 على منافسه التقليدي برشلونة، يوم الأحد الماضي، في لقاء الكلاسيكو.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة من 32 مباراة، ويتقدم بـ11 نقطة عن برشلونة مع تبقي 6 جولات.



ويحتاج ريال مدريد إلى 7 نقاط لضمان لقب الدوري الإسباني رسميًا.

وحال حصد ريال مدريد 7 نقاط سيرفع رصيده إلى 88 نقطة، وحال فوز برشلونة في مبارياته الست المقبلة فإنه سيرفع رصيده إلى 88 نقطة أيضًا.

لكن وقتها سيضمن ريال مدريد لقب الليجا لأنه سيتفوق على برشلونة في المواجهات المباشرة، حيث فاز ريال مدريد 2/1 في لويس كومبانيس الأولمبي ملعب برشلونة و3/2 في سانتياجو برنابيو.