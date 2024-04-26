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أخبار مصر

مائل للحرارة، حالة الطقس غدا السبت 27-4- 2024 فى مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت حيث من المتوقع أن يكون  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 فى مصر

حالة الطقس غدا الجمعة 26- 4- 2024 بوادي النطرون


وتعاود  درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بدءا من اليوم الجمعة  من 3:4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد  ويصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط للأمطار.


درجة الحرارة

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كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24
 

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