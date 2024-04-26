الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تعرقل وصول المصلين للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة ( فيديو)

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

 تداولت تقارير صحفية إخبارية مقاطع مصورة تظهر انتشار قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى قبيل أداء صلاة الجمعة اليوم.
وبحسب قناة الجزيرة الإخبارية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وتمنع مرور عدد منهم لأداء صلاة الجمعة بالمسجد.

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين قبل أيام ساحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

 


اقتحام المسجد الأقصى في عيد الفصح

 وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان الأربعاء الماضي، أن أكثر من ٥٠٠ مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

كانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.
وتصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الفصح بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.
الثلاثاء الماضي، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ء في أول أيام عيد  الفصح اليهودي، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية. 


قربان عيد الفصح اليهودي 

 وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات قامت بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، تخللها تقديم شروحات عن  الهيكل المزعوم  وأداء طقوس تلمودية.
 

إصابة 3 إسرائيليين بعملية دهس في القدس

حرب غزة، سرايا القدس تنفذ عملية جديدة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قوات الاحتلال المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى عيد الفصح قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس

مواد متعلقة

إسرائيل تغلق المسجد الإبراهيمي في احتفالات عيد الفصح اليهودي

اقتحام المسجد الأقصى.. جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية.. مخطط خبيث لتهويد القدس.. وحكومة نتنياهو تساعد المتطرفين للتغطية على حالة التفكك الداخلي
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بالتوقيت الصيفي والقناة الناقلة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

دوري أبطال أفريقيا، غيابات بالجملة في الأهلي عن مواجهة مازيمبي

بعد الانخفاضات الأخيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي

أفكر في الزواج للمرة الثانية، أبرز تصريحات صابرين بعد خلعها الحجاب

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

جمعة ختام الصوم

منوعات

المزيد

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 27-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 27-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك اليوم السبت 27-4-2024، الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية