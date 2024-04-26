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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس يعقوب الكبير

الكنيسة،فيتو
الكنيسة،فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس يعقوب الكبير أحد الإثنى عشر رسولًا وشقيق يوحنا الحبيب.

قصة القديس يعقوب الكبير

﻿في مثل هذا اليوم سنة 44 م استشهد القديس يعقوب الرسول بن زبدي، ويدعى يعقوب الكبير تمييزًا له عن يعقوب الصغير بن حلفى، وُلِدَ وتربى في بيت صيدا إحدى بلاد الجليل ومدينة القديسين بطرس وأندراوس. وكان بتولًا مثل أخيه يوحنا.

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دعاه السيد المسيح للخدمة مع أخيه يوحنا في نفس اليوم التي دعا فيه بطرس وأندراوس، فتركا السفينة وأباهما وتبعا السيد المسيح (مت 4: 21، 22). اختاره الرب يسوع ليكون شاهدًا مع بطرس ويوحنا لبعض الأحداث الهامة مثل إقامة ابنة يايرس والتجلي وفي بستان جثسيماني ليلة آلامه.

وبعد حلول الروح القدس على التلاميذ بشر هذا القديس في اليهودية والسامرة مما أثار عداوة اليهود، فثاروا ضده ووشوا به لدى الملك هيرودس أغريباس بأنه يدعو الناس ألا يعطوا الجزية لقيصر بل يصرفوها على الفقراء والمساكين، فقبض عليه هيرودس وأراد أن يكسب رضى اليهود فأمر بقطع رأس القديس بحد السيف (أع 12: 1)، فنال إكليل الشهادة ويُعتبر هذا القديس أول من استشهد من الآباء الرسل وهو الوحيد بين الرسل الذي سجل لنا الكتاب المقدس خبر استشهاده. ويوجد جسده في مدينة كومبوستيلا بإسبانيا موضوعًا في كاتدرائية ضخمة باسمه.

الأنبا باخوم  يرسم ٢١٢ شماس لثلاث كنائس بسوهاج

صلى نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بمقر المطرانية بسوهاج، وشاركه نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، وعقب صلاة الصلح، تمت رسامة ٢١٢ شماس للخدمة بثلاث كنائس تابعة لإيبارشية سوهاج.

وجاءت الرسامات كالتالي ١٤٧ شماس لكنيسة السيدة العذراء بقرية الشيخ يوسف منهم ١٣٥ برتبة "إبصالتس" و١٢ برتبة "إبيدياكون"، و٤٠ من الدارسين في مدرسة الشمامسة بكنيسة السيدة العذراء العزباوية بمدينة سوهاج (مرحلتي جامعة وخريجين)، برتبة إبصالتس، و٢٥ من الدارسين في مدرسة الشمامسة بكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة المنياوي بمدينة سوهاج (مرحلة إعدادي) برتبة إبصالتس.

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