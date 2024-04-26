دون إصابات بشرية
الحماية المدنية بالمنيا تخمد حريقا بمصنع حلاوة طحينية
الحماية المدنية في المنيا، أخمدت قوات الحماية المدنية، حريق نشب داخل مصنع "حلاوة طحينية"، غرب مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، دون أضرار بشرية.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الحماية المدنية بالمنيا، تخمد حريق بمصنع حلاوة طحينية في المنيا
وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل مصنع حلاوة طحينية بالمنيا، غرب مركز سمالوط.
الحماية المدنية في المنيا
وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية، وسيارات والإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ، وتبين اندلاع حريق بمصنع بالقرية الرابعة التابعة إداريا لمركز سمالوط.
وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وجود أي خسائر بشرية ولكن تسبب في احتراق أربعة ماكينات تغليف.
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