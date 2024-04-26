الحماية المدنية بالمنيا تخمد حريقا بمصنع حلاوة طحينية

دون إصابات بشرية

الحماية المدنية في المنيا، أخمدت قوات الحماية المدنية، حريق نشب داخل مصنع "حلاوة طحينية"، غرب مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، دون أضرار بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية بالمنيا، تخمد حريق بمصنع حلاوة طحينية في المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل مصنع حلاوة طحينية بالمنيا، غرب مركز سمالوط.

الحماية المدنية في المنيا

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية، وسيارات والإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ، وتبين اندلاع حريق بمصنع بالقرية الرابعة التابعة إداريا لمركز سمالوط.

Advertisements

وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وجود أي خسائر بشرية ولكن تسبب في احتراق أربعة ماكينات تغليف.