حريق هائل يلتهم مخزن أجهزة كهربائية في المنيا (صور)
نشب حريق هائل داخل مخزن أجهزة كهربائية بإحدى شوارع مدينة ملوي، دون وقوع أي إصابات بشرية، ودفعت قوات الحماية المدنية في المنيا، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.
حريق هائل مخزن أجهزة كهربائية في المنيا (تفاصيل وصور)
تلقت الأجهزة الامنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن نشوب حريق هائل بإحدى مخازن أجهزة كهربائية بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ الحريق، وتبين أن الحريق تسبب في تلفيات جسيمة بمحتوى المخزن من أجهزة كهربائية دون وقوع أضرار بشرية.
وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد الحريق الهائل دون أن يمتد إلى المنازل المجاورة وتم فرض كردون أمني حول الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الصورة الأولى من موقع حريق حضانة الأطفال في المنيا
حريق حضانة أطفال في المنيا، وجدير بالذكر، حصلت فيتو على الصورة الأولى لـ موقع حريق حضانة أطفال المنيا، حيث لقيت رضيعة مصرعها متأثرة بإصابتها بـ "نقص أكسجين"، إثر حريق نشب داخل حضانة حديث الولادة في المنيا، بعد أن تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
اندلاع حريق داخل حضانة في المنيا
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق داخل "حضانة المستقبل لأطفال حديثي الولادة"، الكائنة بشارع ابن خصيب المنيا بجوار ميدان بالاس.
وفاة رضيعة في حريق حضانة المستقبل بالمنيا
على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف وقوة من مباحث قسم شرطة المنيا وعدد من الأجهزة التنفيذية الي موقع البلاغ، وتبين وفاة طفلة "ح. م"، متأثرة بإصابتها نقص أكسجين، وتم نقل 4 أطفال إلى مستشفى مصر الحرة الكائنة بكفر المنصورة المنيا، لتأمين سلامتهم.
تفاصيل حريق حضانة أطفال في المنيا
تمت السيطرة على الحريق، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق.
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