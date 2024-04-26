الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي

كانتي
كانتي

كشف نادي اتحاد جدة تفاصيل إصابة عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وأعلن نادي الاتحاد إصابة مهاجمه كريم بنزيما في عضلة الساق اليسرى فيما يعاني الثنائي نجولو كانتي وفيليبي لويز من إصابة في عضلة الفخذ.

وتعرض الثنائي عمر هوساوي والمغربي عبد الرزاق حمدالله للمرض بالإنفلونزا.

ويفتقد اتحاد جدة عناصر مهمة خلال المواجهة المرتقبة أمام الشباب مساء اليوم ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.

Advertisements

ويسعى اتحاد جدة لاستعادة نجومه خلال مباراته الأهم هذا الموسم، حين يلعب ضد الهلال في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل.

شقيق حمدالله يهاجم بنزيما

شن عبد الرحيم حمدالله، شقيق ووكيل المغربي عبدالرزاق حمد الله، نجم اتحاد جدة السعودي، هجوما على الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق، مؤكدا أن العميد وكرة القدم السعودية لم يستفيدا حتى الآن من بنزيما في شيء.

وأكد عبد الرحيم حمد الله في تصريحات صحفية، ردا على تقارير تتحدث عن عدم رغبه كريم بنزيما في اللعب بجانب شقيقه قائلا: "ربما لأنه يسجل أكثر منه، وهذا سلوك غير احترافي ولا يليق بلاعب بقيمة بنزيما، ولا ننسى أن المهاجم الفرنسي هو من تسبب في رحيل نونو سانتو، المدرب السابق، والآن يريد إقصاء جاياردو وبعض الأجانب بمن فيهم حمد الله".

وأضاف: “بنزيما من أهدر ضربات الجزاء، وهو نفسه الذي يسجل ضد مرماه في الوقت الذي كنا ننتظره أن يسجل في شباك المنافس، وهو الذي لم يعد إلى معسكر الفريق بدعوى أن هناك عاصفة منعته من ذلك”.

وتابع: "كريم بنزيما أخذ الرقم 9 من هداف الفريق دون أن يستأذن كما يفعل كل لاعب محترف في العالم، وهو نفسه الذي أخذ ضربات الجزاء من حمد الله دون أن يستأذن، وهو من أخذ شارة القيادة من اللاعب رومارينيو دون أن يستأذن، هل هذا اللاعب يعطي الانطباع والسلوك الحسن؟ كيف يكون حرًا يفعل ما يشاء داخل أروقة النادي؟.. وأرى أن المسؤول عن الصفقة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات، فلم تستفد منه الكرة والرياضة السعودية في أي شيء".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتحاد جدة بنزيمة كريم بنزيمة إصابة كانتي كانتي

مواد متعلقة

كانتي يحصد جائزة رجل مباراة اتحاد جدة ونافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بالتوقيت الصيفي والقناة الناقلة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

دوري أبطال أفريقيا، غيابات بالجملة في الأهلي عن مواجهة مازيمبي

بعد الانخفاضات الأخيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي

أفكر في الزواج للمرة الثانية، أبرز تصريحات صابرين بعد خلعها الحجاب

جمعة ختام الصوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

منوعات

المزيد

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 27-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 27-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك اليوم السبت 27-4-2024، الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية