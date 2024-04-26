اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي

كشف نادي اتحاد جدة تفاصيل إصابة عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وأعلن نادي الاتحاد إصابة مهاجمه كريم بنزيما في عضلة الساق اليسرى فيما يعاني الثنائي نجولو كانتي وفيليبي لويز من إصابة في عضلة الفخذ.

وتعرض الثنائي عمر هوساوي والمغربي عبد الرزاق حمدالله للمرض بالإنفلونزا.

ويفتقد اتحاد جدة عناصر مهمة خلال المواجهة المرتقبة أمام الشباب مساء اليوم ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.

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ويسعى اتحاد جدة لاستعادة نجومه خلال مباراته الأهم هذا الموسم، حين يلعب ضد الهلال في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل.

شقيق حمدالله يهاجم بنزيما

شن عبد الرحيم حمدالله، شقيق ووكيل المغربي عبدالرزاق حمد الله، نجم اتحاد جدة السعودي، هجوما على الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق، مؤكدا أن العميد وكرة القدم السعودية لم يستفيدا حتى الآن من بنزيما في شيء.

وأكد عبد الرحيم حمد الله في تصريحات صحفية، ردا على تقارير تتحدث عن عدم رغبه كريم بنزيما في اللعب بجانب شقيقه قائلا: "ربما لأنه يسجل أكثر منه، وهذا سلوك غير احترافي ولا يليق بلاعب بقيمة بنزيما، ولا ننسى أن المهاجم الفرنسي هو من تسبب في رحيل نونو سانتو، المدرب السابق، والآن يريد إقصاء جاياردو وبعض الأجانب بمن فيهم حمد الله".

وأضاف: “بنزيما من أهدر ضربات الجزاء، وهو نفسه الذي يسجل ضد مرماه في الوقت الذي كنا ننتظره أن يسجل في شباك المنافس، وهو الذي لم يعد إلى معسكر الفريق بدعوى أن هناك عاصفة منعته من ذلك”.

وتابع: "كريم بنزيما أخذ الرقم 9 من هداف الفريق دون أن يستأذن كما يفعل كل لاعب محترف في العالم، وهو نفسه الذي أخذ ضربات الجزاء من حمد الله دون أن يستأذن، وهو من أخذ شارة القيادة من اللاعب رومارينيو دون أن يستأذن، هل هذا اللاعب يعطي الانطباع والسلوك الحسن؟ كيف يكون حرًا يفعل ما يشاء داخل أروقة النادي؟.. وأرى أن المسؤول عن الصفقة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات، فلم تستفد منه الكرة والرياضة السعودية في أي شيء".