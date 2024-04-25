كريم بنزيما يغيب عن مباراة اتحاد جدة والشباب في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن إمكانية غياب محترف اتحاد جدة، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مواجهة فريقه أمام الشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستقبل اتحاد جدة نظيره الشباب، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 29 في دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإنه من المرجح أن يغيب كريم بنزيما، عن مواجهة الشباب، بسبب شعوره بإصابة (لم يكشف عن طبيعتها).

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وأوضحت الصحيفة أن النجم الفرنسي، يغيب عن التدريبات الجماعية منذ مباراة الحزم، التي حسمها العميد (3-2) السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 28.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما أبلغ الجهاز الطبي في الفريق، أن غيابه يعود إلى شعوره بإصابة منذ تلك المباراة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري روشن برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

شقيق حمدالله يهاجم بنزيما

شن عبد الرحيم حمدالله، شقيق ووكيل المغربي عبدالرزاق حمد الله، نجم اتحاد جدة السعودي، هجوما على الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق، مؤكدا أن العميد وكرة القدم السعودية لم يستفيدا حتى الآن من بنزيما في شيء.

وأكد عبد الرحيم حمد الله في تصريحات صحفية، ردا على تقارير تتحدث عن عدم رغبه كريم بنزيما في اللعب بجانب شقيقه قائلا: "ربما لأنه يسجل أكثر منه، وهذا سلوك غير احترافي ولا يليق بلاعب بقيمة بنزيما، ولا ننسى أن المهاجم الفرنسي هو من تسبب في رحيل نونو سانتو، المدرب السابق، والآن يريد إقصاء جاياردو وبعض الأجانب بمن فيهم حمد الله".

وأضاف: “بنزيما من أهدر ضربات الجزاء، وهو نفسه الذي يسجل ضد مرماه في الوقت الذي كنا ننتظره أن يسجل في شباك المنافس، وهو الذي لم يعد إلى معسكر الفريق بدعوى أن هناك عاصفة منعته من ذلك”.

وتابع: "كريم بنزيما أخذ الرقم 9 من هداف الفريق دون أن يستأذن كما يفعل كل لاعب محترف في العالم، وهو نفسه الذي أخذ ضربات الجزاء من حمد الله دون أن يستأذن، وهو من أخذ شارة القيادة من اللاعب رومارينيو دون أن يستأذن، هل هذا اللاعب يعطي الانطباع والسلوك الحسن؟ كيف يكون حرًا يفعل ما يشاء داخل أروقة النادي؟.. وأرى أن المسؤول عن الصفقة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات، فلم تستفد منه الكرة والرياضة السعودية في أي شيء".

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