عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد وتعيق الرؤية على الطرق السريعة (فيديو)

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، ازدياد موجة الطقس السيئ والتي بدأت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب عواصف شديدة محملة بالأتربة على عدة مناطق متفرقة، ويزداد تأثيرها على الطرق السريعة والواصلة بين المراكز الإدارية وخاصة مركزي الخارجة والداخلة، مما أدى لإصابة الحياة بالشلل التام وخلو الشوارع من المواطنين، كما انخفضت حركة مرور السيارات على الطرق السريعة نسبيًا بسبب عدم وضوح الرؤية وتحذيرات الأجهزة المختصة من السفر في تلك الأجواء.

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ومن جانبها، رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وجرى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات، وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحذر وخاصة المسافرون على الطرق السريعة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية بالشوارع.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتنسيق مع كافة جهات الاختصاص تحسبًا لحدوث تداعيات تنتج عن سرعة الرياح وتأثيرها على انتظام الكهرباء ورفع تقرير دورى على مدار اليوم بمستوى تغيرات الطقس، والاستعداد التام لما يترتب على ذلك من تداعيات.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الوادي الجديد، المواطنين، من تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية تمثل في انتشار الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية حفاظا على سلامة جميع المواطنين وتجنبا لحدوث حوادث الطرق.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الوادي الجديد، جميع المواطنين من السير أسفل اللوحات الإعلانية بجوار المنازل القديمة والمتهالكة وبجوار الأشجار، تجنبا لانهيارها أثناء تواجد وسير المواطنين حفاظا على سلامة جميع المواطنين، وكذلك حذرت المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبا لحدوث حوادث الصعق الكهربائي أو انقطاع الأسلاك نتيجة العواصف الترابية.

كما واصلت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية وذلك بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وفي سياق متصل، رفعت مديرية الصحة بالوادي الجديد، حالة الإستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية والتشديد على تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات للتعامل مع أي طوارئ.