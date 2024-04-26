الجمعة 26 أبريل 2024
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ملفات وحوارات

الحصاد الأسبوعي لوزارة السياحة والآثار.. متابعة الخطة التنفيذية لتحسين التجربة السياحية بالأهرامات.. واستعادة رأس تمثال للملك رمسيس الثاني من سويسرا

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة والآثار

 أصدرت وزارة السياحة والآثار، حصاد نشاط لأنشطة الوزارة خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري الذي يتضمن أهم الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة كالتالي:

اجتماع وزير السياحة والآثار لمتابعة مستجدات الخطة التنفيذية لتحسين التجربة السياحية بمنطقة الأهرامات  

 عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لبوابات الدخول على طريق الفيوم ومسارات الدخول والخروج، وإقامة أسوار خارجية وداخلية للتأمين ومظلات للزائرين.

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كما تم التطرق للحديث عن أنظمة الإضاءة الحديثة، وتنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة، ومدى نجاح منظومة تركيب ماكينات الخدمة الذاتية لشراء التذاكر الإلكترونية والمردود الإيجابي لها.

متابعة تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري لزيادة أعداد الغرف الفندقية

 عقد وزير السياحة والآثار، الاجتماع الدوري لمتابعة خطط ومستجدات تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري فيما يخص زيادة أعداد الغرف الفندقية وبما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر. 

وبلغ إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة، سواء ثابتة أو عائمة، التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الربع الأول من 2024 على مستوى الجمهورية، بلغ 4012 غرفة فندقية، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 222716 غرفة فندقية حتى نهاية مارس الماضي.

لقاء نائبة الوزير لشئون السياحة وسكرتير الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة خه بي والمشاركة في حفل للترويج السياحي للمقاطعة

 التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة خه بي الصينية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر، بحضور سفير الصين لدى مصر، حيث أكد الطرفان أهمية الشراكة بين الدولتين، وتعزيز أوجه التعاون في كافة المجالات، خاصة في مجال السياحة والآثار.

كما شاركت نائب الوزير، نيابة عن وزير السياحة والآثار، في الحفل الذي نظمته سفارة الصين بأحد الفنادق المُطلة على أهرامات الجيزة، وذلك للترويج السياحي والثقافي والتجاري لمقاطعة خه بي الصينية.

وشاركت أيضًا في حضور معرض الصور والمنتجات اليدوية الذي تم تنظيمه على هامش الحفل للترويج السياحي والثقافي والتجاري المشترك بين البلدين.

جولة تفقدية للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لأعمال تطوير المتحف المصري بالتحرير

تفقد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مستجدات أعمال مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، ورفع كفاءة الخدمات به، وسيناريو العرض المتحفي، وتطوير البنية التحتية، كما حرص على لقاء جميع الآثاريين، والمرممين، والعاملين بالمتحف، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالمتحف ورفع كفاءة العنصر البشري به.

كما تفقد الأمين العام ما تم تنفيذه من أعمال لتحسين التجربة السياحية بالمتحف ما يأتي في ضوء أحد أبرز المحاور الرئيسية لتنمية السياحة في مصر، ومدي تجهيز المتحف لاستقبال السياحة الميسرة.

الترويج للمقصد السياحي المصري بالنسخة الـ 12 من بطولة الجونة الدولية للاسكواش

 تولت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رعاية النسخة الـ 12 من بطولة الجونة الدولية للاسكواش بمحافظة البحر الأحمر، حيث شاركت بإقامة مكتب استعلامات سياحي بمقر البطولة مزود بشاشة لعرض الأفلام الترويجية عن الوجهات والمنتجات السياحية بالمقصد السياحي المصري. كما قامت بتقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية للاعبين المشاركين بالبطولة.

وتحرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لفعاليات هذه البطولة منذ نسختها الأولى بما يسهم في خروجها بالشكل اللائق بمصر ومكانتها السياحية، وللترويج للمقصد السياحي المصري لاسيما محافظة البحر الأحمر وما بها من مقومات وأنشطة سياحية متنوعة.

 

إقامة حفل للفرقة الألمانية keinemusik بمنطقة أهرامات الجيزة

 شهدت منطقة أهرامات الجيزة إقامة حفل الفرقة الألمانية الشهيرة keinemusik، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كما نظمت الهيئة برنامج سياحي للفرقة لزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

تقام هذه الحفلات في إطار استراتيجية الهيئة للترويج السياحي لمصر التي من بين أهدافها إلقاء الضوء على المقصد المصري كوجهة حديثة معاصرة نابضة بالحياة.

 

انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برعاية وزارة السياحة والآثار

 اشتركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث تحرص الهيئة على رعاية فعاليات هذا المهرجان منذ دورته الأولى من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحه، واستمتاع ضيوف المهرجان بمعالم مدينة أسوان الأثرية والسياحية.

 

استعادة رأس تمثال للملك رمسيس الثاني من سويسرا

تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في سويسرا في يوليو الماضي بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري والسلطات السويسرية وسفارة مصر في برن والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها، وتم إيداع القطعة بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدًا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.

يعود تاريخ القطعة المُستردة إلى أكثر من 3400 سنة، وكانت قد تم سرقتها من معبد الملك رمسيس الثاني في أبيدوس وخرجت من البلاد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، والرأس عبارة عن جزء من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من المعبودات المصرية.

 

ندب عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظائف الإدارات العامة استكمالًا لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار

وافق وزير السياحة والآثار على ندب عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظائف الإدارات العامة المدرجة بالهيكل التنظيمي الجديد المعتمد للمجلس والتابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار. 

وجار استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس، واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل باقي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المُدرجة بالهيكل التنظيمي للمجلس.

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