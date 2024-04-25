الخميس 25 أبريل 2024
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أخبار مصر

السياحة تعلن ملامح خطة الترويج السياحي لمصر في الخارج

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، فيتو

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التطوير في التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف منها منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية، وقلعة صلاح الدين الأيوبي وغيرها من المواقع الأثرية في إطار منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break.

الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر 

وناقش وزير السياحة والآثار سياسات وآليات تحفيز الطيران في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر بما يساهم في زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى عرض النتائج التي حققها البرنامج خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، وخاصة في ظل المتغيرات والأحداث المختلفة على الساحة الإقليمية والعالمية، حيث نجح في زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة للمقصد السياحي المصري.

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مقترح مد برنامج تحفيز الطيران العارض 

كما تم ناقش نتائج باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي أعلنت الوزارة عن تقديمها لشركات الطيران، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي، نظرًا لزيادة المخاطر التشغيلية لرحلات الطيران الموجهة إلى مصر بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية بالمنطقة، وتم بحث المقترح المُقدم لمد برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة ومن المقرر أن ينتهي العمل به شهر أبريل الجاري مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث تم الموافقة على هذا المقترح، على أن يتم عرضه على مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

وأكد وزير السياحة والآثار على استمرار الوزارة في السياسة التسويقية والترويجية الحالية التي تنتهجها من خلال إعادة توجيهها للتركيز بصورة أكبر على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، وذلك تعميقًا لهذه السياسة وزيادة كفاءتها وفعاليتها بعد أن أثبتت نجاحها خلال الفترة المقبلة.

تعديل بعض بنود ضوابط الحملات الترويجية المشتركة

وتدرس وزارة السياحة والآثار الموافقة على تعديل بعض بنود ضوابط الحملات الترويجية المشتركة التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع شركاء المهنة الدوليين منها إضافة بعض الفئات الأخرى من الشركاء المهنيين منها سلاسل التوزيع المباشرة للجمهور، وشركات السياحة الافتراضية OTA، وسلاسل الفنادق الدولية، وشبكات الوكلاء السياحيين التقليديين، ومواقع الحجز الإلكترونية.

 

 

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أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أهرامات الجيزة منطقة سقارة الاثرية قلعة صلاح الدين الأيوبى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر

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