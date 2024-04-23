كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أسباب إلغاء حفل المطرب العالمي كاني ويست في مصر والذي كان من المفترض أن يقام يوم 20 إبريل الجاري.

أسباب إلغاء حفل كاني ويست في مصر

وقال محمد عبدالله في تصريح خاص لفيتو: "نقابة المهن الموسيقية ليست لها. دخل ولا طرف. في موضوع إلغاء حفل كاني ويست في مصر، مشيرا إلى أن الجهة المنظمة للحفل قالت إن إلغاء بسبب أسباب شخصية.

يشار إلى أن المغني كاني ويست البالغ من العمر 45 عامًا وتزوج من مصممة الأزياء، ييزى بيانكا سينسورى، بعد شهرين فقط من طلاقه من زوجته السابقة كيم كارداشيان، وتردد أنهما أقاما حفلًا خاصًّا، وشوهد الثنائي وهما يرتديان خاتم الزواج.

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يذكر أن كيم كارداشيان انفصلت عن المغني كاني ويست في فبراير عام 2021، بعد زواج استمر 7 سنوات، وإنجابهما لأربعة أطفال هم، نورث 9 سنوات، وسانت 6 أعوام، شيكاغو، 4 أعوام وبسلم 3 أعوام.

في تطور جديد لمشاكل النجم ورجل الأعمال كانييه ويست، كشف عدد من موظفيه، أن كانييه ويست كان يشاركهم مشاهدة صور وفيديوهات عارية لزوجته كيم كارداشيان.

وأوضح عدد من موظفي كانييه ويست في تصريحات لعدد من المواقع الإخبارية، أنه كان دائما ما يعرض عليهم مواد إباحية سواء صور أو فيديوهات، بما في ذلك أشرطة جنسية خاصة به، كما كان يقول للموظفين: “انظروا ماذا أرسلت لي زوجتي” كيم كاردشيان".

ويأتي ذلك بعد تصريحات كانييه ويست، حول انفتاحه والتحدث مؤخرًا حول إدمانه للمواد الإباحية، قائلً:ا إنه "دمر" عائلته، موضحًا أنه نجح بالصيام عن فعل أشياء سيئة، قائلًا: “أنا أقوم بتنظيف لمدة 30 يومًا.. صوم لفظي.. بدون كحول.. بدون أفلام للكبار”.

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