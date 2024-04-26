الأنبا باخوم يرسم 212 شماسا لثلاث كنائس بسوهاج

صلى نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بمقر المطرانية بسوهاج، وشاركه نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، وعقب صلاة الصلح، تمت رسامة ٢١٢ شماسا للخدمة بثلاث كنائس تابعة لإيبارشية سوهاج.

وجاءت الرسامات كالتالي ١٤٧ شماسا لكنيسة السيدة العذراء بقرية الشيخ يوسف منهم ١٣٥ برتبة "إبصالتس" و١٢ برتبة "إبيدياكون"، و٤٠ من الدارسين في مدرسة الشمامسة بكنيسة السيدة العذراء العزباوية بمدينة سوهاج (مرحلتي جامعة وخريجين)، برتبة إبصالتس، و٢٥ من الدارسين في مدرسة الشمامسة بكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة المنياوي بمدينة سوهاج (مرحلة إعدادي) برتبة إبصالتس.

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شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وخورس شمامسة الكنائس الثلاث، وأسر الشمامسة الجدد.

زيت الميرون

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأعياد التي ستحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الأيام المقبلة، التي تبدأ غدًا بجمعة ختام الصوم وصولًا إلى عيد القيامة وشم النسيم.

ولفت قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن قداس يوم الإثنين شم النسيم سيشهد إضافة خميرة زيت الميرون إلى زيت الميرون الجديد الذي تم إعداده وتقديسه في بداية الصوم الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الزيت حضر قداسات يومية طوال فترة الصوم، وتضاف إليه الخميرة في قداس شم النسيم، لتتم تعبئته ويوزع بعدها على إيبارشيات الكرازة المرقسية.

فيما هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يُحتفل به اليوم ٢٥ أبريل، مشيرًا إلى أن سيناء جزء غالٍ من أرض مصر، جاهدت الدولة عسكريًّا وسياسيًّا حتى استعادتها بالكامل.

كما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بعيد العمال الذي يحل يوم ١ مايو من كل عام، لافتًا إلى أنه عيد عالمي يحتفل به في كل العالم، موجهًا التحية والشكر لعمال مصر على ما يقدمونه من جهود في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته الذي عقده مساء أمس في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة.

وفي سياق آخر أشاد قداسة البابا خلال اجتماع الأربعاء بالفيلم السينمائي "السرب " الذي أنتجته مؤخرًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول بطولة القوات المسلحة المصرية إزاء استشهاد الشباب المصري القبطي في ليبيا على الإرهابيين.