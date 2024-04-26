الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ساخرون

ساخرون، مناخوليا.. أساطير كرة القدم

مناخوليا، فيتو
مناخوليا، فيتو

خارج عنبر العقلاء.. وخلف سور سرايتنا الصفراء.. ستجد أناسا يصفون بعض لاعبى كرة القدم الحاليين بالأساطير.. كلما تألق لاعب فى فرقتهم يصفونه بأسطورة كرة القدم المصرية.. ويسبونه ويلعنون سنسفيل أجداده إذا ما تراجع مستواه فى فترات أخرى.. 

 

ثم يعود ويتألق فيعود له لقب الأسطورة حتى إذا انتقل إلى ناد آخر يذهب منه اللقب، ويصنعون أسطورة أخرى تروق له أنفسهم، ثم يتوه هو الآخر مع التائهين الذين اعتزلوا اللعبة ونسيناهم جميعا خارج سور سرايتنا الصفراء.. 

Advertisements

 

أصبح لقب أسطورة مستباحا ويلصقونه بكل من هب ودب، بينما نحن هنا فى عنبر العقلاء داخل العباسية لا نرى أي أساطير فى لعبة كرة القدم منذ أن أنعم الله علينا بترك عالم المناخوليا والاستقرار بعنبر العقلاء.. 

ساخرون، مناخوليا.. الاستثمار في الذهب والدولار خارج عنبر العقلاء

ساخرون، مناخوليا.. مشجعو الأهلى والزمالك

 

فزمن الأساطير قد انتهى وولى منذ اعتزالنا واعتزال حسن شحاتة والخطيب.. ونحمد الله على كوننا لا نشاهد دوريات كرة القدم المصرية التى يديرها اتحاد الجبلاية الخالى من الأساطير ومن حكماء اللعبة الذين انتهوا منذ انتهاء علاقتنا بعالم المناخوليا القابع خارج سور سرايتنا الصفراء.. بينما هم ما زالوا يصنعون أساطيرهم الوهمية حتى فقد لقب أسطورة معناه وأصبح ماسخا لا طعم له ولا رائحة!

كرة القدم المصرية لعبة كرة القدم لقب الأسطورة لاعبى كرة القدم عنبر العقلاء حسن شحاته اسطورة كرة القدم ساخرون مناخوليا فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

ساخرون، غراب البين يكتب: تجار ومستهلكون

ساخرون، مناخوليا.. مشكلات الفنانات وألاعيب الترندات

ساخرون، وزير المالية: في نهاية 2024 الجنيه هيبقى بـدولارين!

ساخرون، مناخوليا.. السوق السوداء وأسعار الذهب والدولار

ساخرون، مناخوليا.. نعمة النسيان ونقمته

ساخرون، مناخوليا.. ضمير الغائب وغياب الضمير
ads

الأكثر قراءة

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

اليوم، مد فترة تشغيل المترو ساعة لتشجيع النادي الأهلي

بعد الانخفاضات الأخيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

أسعار اللحوم في الأسواق.. البتلو يسجل 500 جنيه والكندوز بـ 400.. والضأن يتراجع إلى أدنى مستوى

مصرع شخصين في انقلاب دراجة نارية بالقليوبية

أسعار الفاكهة اليوم، نكتارين بلدي يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

بلومبرج: ثروة إيلون ماسك تتجاوز مارك زوكربيرج بـ 23 مليار دولار

ناسا تكتشف علامات محتملة لوجود الحياة على أحد الكواكب

عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو وصور)

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

تراجع سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 26-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية