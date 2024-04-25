أمن الأقصر يضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المخدرات

نجحت مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة مقيمون بدائرة قسم شرطة الأقصر.

مديرية أمن الأقصر

كان اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير مباحث مديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط كل من الأول يدعى «م.س.س» 36 عاما عاطل، مقيم ببندر الأقصر شارع صلاح الدين، سبق اتهامه فى 12 قضية ما بين مخدرات وسلاح ناري وسرقة، والثاني يدعى «ع.م.ع» عاطل 25 سنة، مقيم ببندر الأقصر، منطقة ابوالجود، سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، والثالث يدعى «ط.ر.ب» عاطل 29 سنة، مقيم ببندر الأقصر خلف مدرسه الامريكان، سبق اتهامه فى 4 قضايا قتل ومخدرات وسلاح ناري.

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سقوط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالأقصر

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث طيبة شمال الأقصر، بتكوين تشكيل عصابي بزعامة الأول في الإتجار بالمواد المخدرة حال استقلال سيارة تحمل «ص ق ي 7268» بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم جميعا، بحوزتهم «2 سلاح ناري فرد خرطوش، عدد 3 طلقة عيار 12، 2,500 كليو جرام من الحشيش المخدر، 250 جرام مسحوق شابو، سلاح أبيض "كتر"، مبلغ مالي 2065 جنيه وعدد 3 هاتف محمول».

وبمواجهتهم بما أسفر عن ضبطه، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة، بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس عن نشاطهم الإجرامي والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع العملاء، والسيارة وسيلة للانتقال.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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