صراع إيطالي على ضم نجم دفاع ليفربول

يستعد المدافع الكاميروني جويل ماتيب، لمغادرة صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويتنافس روما ولاتسيو على الظفر بخدماته في صفقة انتقال حر.

وقال موقع كالتشير ميركاتو الإيطالية: يعتمد موقف روما وكذلك لاتسيو على الوصول للبطولات الأوروبي في الموسم المقبل، ويرحب ماتيب باللعب في العاصمة الإيطالية، بعدما تأكد رحيله عن الريدز، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأصيب ماتيب في مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد، وأثبتت الفحوصات إصابة ماتيب بتمزق في الرباط الصليبي، مما أجبره على الخضوع لجراحة.

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ليفربول يخسر أمام إيفرتون

وسقط ليفربول في فخ الخسارة أمام إيفرتون 2-0 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ثلاث نقاط جديدة في صراع المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي.

وأسفرت مباريات الأربعاء في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، فوز بورنموث علي وولفرهامبتون 1-0، ومانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد 4-2، وكريستال بالاس علي نيوكاسل يونايتد 2-0، وإيفرتون على ليفربول 2-0.

وكان أرسنال حقق الفوز على تشيلسي 5-0 الثلاثاء الماضي في الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية

وفاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه برايتون بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر، مساء امس الخميس، والمؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف مانشستر سيتي في شباك برايتون، فيل فودين هدفين في الدقيقتين 26 و34، كيفين دي بروين في الدقيقة 17، جوليان ألفاريز في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة، ولكن السيتي له لقاء مؤجل، ويتراجع فريق ليفربول للمركز الثالث ورصيده 74 نقطة.

