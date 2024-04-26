تقنين 3500 وصلة مياه مخالفة في الأقصر

وجه اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، بعقد لجنة لإزالة الوصلات الخلسه بمدينة الأقصر، بإشراف رئيس القطاع التجاري.

وتم رفع 7 وصلات بدون عداد، وتم اكتشاف وتقنين 3500 وصلة مخالفة من بداية العام المالي حتى تاريخه.

وتأتي تلك الخطوات فى ظل حرص رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب على تقليل الفاقد، وعدم إهدار المياه، وتقنين أوضاع المخالفين، وتركيب عدادات، ومحاسبتهم، وإصدار فواتير لهم.

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تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

وجاء ذلك نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمــا يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء ٢٢٠ شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهوري المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحي شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعه 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.