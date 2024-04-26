الأهلي vs مازيمبي.. المارد الأحمر يبحث عن تذكرة الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. عودة الشحات وعاشور للقائمة.. وكولر يستقر على كتيبة الشياطين الليلة

الأهلي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم نظيره مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- على معلول.

في خط الوسط: كريم وليد (نيدفيد)- محمد مجدي (أفشة)- أحمد عبدالقادر- عمرو السولية- أكرم توفيق- أحمد نبيل (كوكا)- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- إمام عاشور.

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في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا»- أنتوني موديست- وسام أبو على.

كما استبعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم من قائمة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، والمحدد لها غدا الجمعة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



كما ضمت قائمة المستبعدين كلا من: "مروان عطية، أليو ديانج، حمزة علاء كريستو، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مازيمبي اليوم

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

الدفاع : محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلى معلول

الوسط : عمرو السولية واحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة

الهجوم: بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو على

استعدادات الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بدأ المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

ومن المقرر أن تنقل مباراة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة المارد الأحمر ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

ويسعى الأهلي للتأهل للمباراة النهائية للعام الخامس على التوالي، وهو الرقم القياسي الذي لم يسبق وأن حققه أي ناد آخر في أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

الاجتماع الفني للمباراة

فيما أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مازيمبي الذي عقد ظهر أمس، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع من الأهلي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وأسامة محمد إداريا الفريق، إلى جانب منسق ومراقب المباراة وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولو فريق مازيمبي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود والحارس طاقما من اللون الأخضر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.

وكان الفريقين قد تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

تصريحات كولر

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهم وجهازه المعاون واللاعبين سعداء بمباراة الغد وبالحضور الجماهيري المتوقع.

وأضاف كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مازيمبي: اللقاء الأول انتهى بالتعادل السلبي وكان من الممكن أن يحقق أي فريق الفوز لكن اليوم لابد من تحقيق الفوز ويكون هناك رغبة أكبر لتحقيق ذلك".

وناشد كولر الجماهير بمساندة الفريق وعدم التخلي عنه من أجل مساعدة الفريق في الفوز لأنه سيكون إنجاز ونجاح للوصول إلى نهائي أفريقيا للعام الثاني علي التوالي.

وقال: مباراة الذهاب تختلف تماما عن اللقاء الأول سواء من حيث أرضية الملعب التي كانت نجيلا صناعيا وتسببت ببعض المشاكل للاعبين ونتيجة الصفر صفر خادعة ومحتاجين نظهر شدة اكتر وإصرار أكبر عشان نفوز بالمباراة ونحسم التأهل بدري بدري".