وانج يي لـ بلينكن: على أمريكا عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء

صرح وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة بكين، اليوم الجمعة، بأنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤون الصين الداخلية وأن تقف عقبة في تنميتها، مشيرًا إلى أن العوامل السلبية في علاقات بكين وواشنطن مستمرة في التزايد.

وقال وانج يي في تصريحات نقلها التلفزيون الصيني: "حقوق التنمية المشروعة للصين يتم عرقلتها بشكل غير معقول، وتتعرض المصالح الأساسية للصين للتحدي باستمرار"، مشددًا على أنه لا يجب على واشنطن "تجاوز الخطوط الحمراء لبكين فيما يتعلق بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".

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وأضاف: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤون الصين الداخلية"، مشيرًا إلى أن التزام البلدين بالاستقرار مسألة خطيرة تواجه بكين وواشنطن وتختبر إخلاصهما وقدراتهما.

وتابع وزير الخارجية الصيني أن "العوامل السلبية في العلاقات الصينية الأمريكية تستمر في النمو والتراكم".



واستطرد بالقول إنه "تحت قيادة قادة البلدين، استقرت العلاقات الصينية الأمريكية بشكل عام، وزاد الجانبان من الحوار والتعاون والجوانب الإيجابية في مختلف المجالات، وهو ما يرحب به شعبي البلدين والمجتمع الدولي".



ويجري بلينكن زيارة إلى الصين حتى يوم 26 أبريل، للقاء مسؤولين في بكين وشنغهاي، بمن فيهم وزير الخارجية الصيني وانج يي، في إطار جهود الولايات المتحدة للإعراب عن شواغلها، حسبما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية.



وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أكد لنظيره الأمريكي جو بايدن، خلال محادثة هاتفية في 2 أبريل الجاري، أن قضية تايوان "خط أحمر" في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وأن بكين لن تغض أعينها عن الدعم الخارجي لاستقلال تايوان.



وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، قال الرئيس الصيني خلال المحادثة الهاتفية مع بايدن إن "قضية تايوان في العلاقات الصينية الأمريكية هي الخط الأحمر الرئيسي الذي لا يمكن تجاوزه، ولن نغض الطرف عن الأنشطة الانفصالية للقوى الداعية إلى "استقلال تايوان" والتواطؤ والدعم [لهذه القوى] من قوى خارجية".



من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بمبدأ "الصين الواحدة"، وشدد على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وبدوره، أكد وزير الدفاع الصيني دونج جون، أنه يتعين على جيشي الصين والولايات المتحدة إيجاد سبل للتعايش المشترك على أساس الثقة وإيلاء أهمية قصوى للسلام.

ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن دونج جون قوله خلال محادثة عبر الفيديو مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في 17 أبريل الجاري: "يجب على جيشي الصين والولايات المتحدة إيلاء أهمية قصوى للسلام والاستقرار وإيجاد سبل للتعايش على أساس الثقة".



وأضاف: "بناء العلاقات بين القوات المسلحة للدول على أساس المساواة والاحترام، والتي ستكون غير صدامية، وتنفيذ تعاون عملي مفتوح، وتراكم الثقة المتبادلة تدريجيا".



وفيما يتعلق بملف تايوان، قال وزير الدفاع الصيني إن: "جيش التحرير الشعبي الصيني لن يتسامح أبدًا مع الأنشطة الانفصالية في تايوان والتغاضي الخارجي عنها".