الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وانج يي لـ بلينكن: على أمريكا عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني ونظيره الأمريكي، فيتو

صرح وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال لقائه  نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة بكين، اليوم الجمعة، بأنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤون الصين الداخلية وأن تقف عقبة في تنميتها، مشيرًا إلى أن العوامل السلبية في علاقات بكين وواشنطن مستمرة في التزايد.

وقال وانج يي في تصريحات نقلها التلفزيون الصيني: "حقوق التنمية المشروعة للصين يتم عرقلتها بشكل غير معقول، وتتعرض المصالح الأساسية للصين للتحدي باستمرار"، مشددًا على أنه لا يجب على واشنطن "تجاوز الخطوط الحمراء لبكين فيما يتعلق بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".

Advertisements

وأضاف: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤون الصين الداخلية"، مشيرًا إلى أن التزام البلدين بالاستقرار مسألة خطيرة تواجه بكين وواشنطن وتختبر إخلاصهما وقدراتهما.

وتابع وزير الخارجية الصيني أن "العوامل السلبية في العلاقات الصينية الأمريكية تستمر في النمو والتراكم".


واستطرد بالقول إنه "تحت قيادة قادة البلدين، استقرت العلاقات الصينية الأمريكية بشكل عام، وزاد الجانبان من الحوار والتعاون والجوانب الإيجابية في مختلف المجالات، وهو ما يرحب به شعبي البلدين والمجتمع الدولي".


ويجري بلينكن زيارة إلى الصين حتى يوم 26 أبريل، للقاء مسؤولين في بكين وشنغهاي، بمن فيهم وزير الخارجية الصيني وانج يي، في إطار جهود الولايات المتحدة للإعراب عن شواغلها، حسبما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية.


وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أكد لنظيره الأمريكي جو بايدن، خلال محادثة هاتفية في 2 أبريل الجاري، أن قضية تايوان "خط أحمر" في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وأن بكين لن تغض أعينها عن الدعم الخارجي لاستقلال تايوان.


وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، قال الرئيس الصيني خلال المحادثة الهاتفية مع بايدن إن "قضية تايوان في العلاقات الصينية الأمريكية هي الخط الأحمر الرئيسي الذي لا يمكن تجاوزه، ولن نغض الطرف عن الأنشطة الانفصالية للقوى الداعية إلى "استقلال تايوان" والتواطؤ والدعم [لهذه القوى] من قوى خارجية".


من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بمبدأ "الصين الواحدة"، وشدد على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وبدوره، أكد وزير الدفاع الصيني دونج جون، أنه يتعين على جيشي الصين والولايات المتحدة إيجاد سبل للتعايش المشترك على أساس الثقة وإيلاء أهمية قصوى للسلام.
ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن دونج جون قوله خلال محادثة عبر الفيديو مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في 17 أبريل الجاري: "يجب على جيشي الصين والولايات المتحدة إيلاء أهمية قصوى للسلام والاستقرار وإيجاد سبل للتعايش على أساس الثقة".


وأضاف: "بناء العلاقات بين القوات المسلحة للدول على أساس المساواة والاحترام، والتي ستكون غير صدامية، وتنفيذ تعاون عملي مفتوح، وتراكم الثقة المتبادلة تدريجيا".


وفيما يتعلق بملف تايوان، قال وزير الدفاع الصيني إن: "جيش التحرير الشعبي الصيني لن يتسامح أبدًا مع الأنشطة الانفصالية في تايوان والتغاضي الخارجي عنها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخارجية الصيني وانج يي أنتوني بلينكن العاصمة بكين شؤون الصين الداخلية الخطوط الحمراء العلاقات الصينية الامريكية
ads

الأكثر قراءة

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

الإنترنت المظلم، قصة الـ"دارك ويب" في جريمة طفل شبرا وسر رصد ملايين الجنيهات لقتله

أخبار مصر: مواعيد جديدة لغلق المحال والكافيهات، ترامب يهدد دول بريكس، علاقة الإنترنت المظلم بجريمة طفل شبرا، بشرى بشأن مياه النيل

بعد تراجع عز وبشاي والسويس للصلب، أسعار الحديد اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 بالأسواق

بداية موجة شتوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في مصر

سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

بتصريح جلد الذات، واقعية جوارديولا تمنح ليفربول قبلة الحياة للمنافسة على لقب الدوري

منوعات

المزيد

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

سعر اليورو أمام الجنيه بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية