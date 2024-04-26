أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)
أحيت المطربة أنغام واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية بمجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالًا بعيد تحرير سيناء والتي أقيمت في العاصمة الإدارية.
أنغام تبدع في غناء أكتبلك تعهد
وأبدعت أنغام في غنائها لأغنية “أكتبلك تعهد” خلال حفلها بالعاصمة الإدارية وتفاعل معها الحضور بشكل كبير.
تامر حسني
وقبل أنغام تألق الفنان تامر حسني بعدد من الأغنيات من بينها أغنية “متجمعين”.
حفل تامر حسني وأنغام بالعاصمة الإدارية
وكانت الشركة المنظمة للحفل قد نشرت في وقت سابق البوستر الدعائي لحفل تامر حسني وكتبت: "انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفالات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".
كما نشرت بوستر آخر للفنانة أنغام وعلقت: "انتظروا ليلة استثنائية تحييها صوت مصر أنغام ضمن فعاليات احتفالية ذكرى تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".
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