أنغام تتألق في احتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

تألقت الفنانة أنغام خلال احتفالية مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء، والتي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة وتنقلها قناة الحياة.

وشدت أنغام بأجمل أغنياتها، وسط حضور تفاعل وحماس شديد من قبل الحضور.

تامر حسني

وقبل أنغام تألق الفنان تامر حسني بعدد من الأغنيات من بينها أغنية “متجمعين”.

ويحيي النجم تامر حسني والنجمة أنغام، حفلا غنائيا مميزا بالعاصمة الإدارية احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء والذي يحل اليوم 25 أبريل الجاري.

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ويقدم النجمان باقة متنوعة من أجمل أغانيهما، والتي يحبها جمهورهما، وكذلك يتضمن الحفل فقرات أخرى مميزة.



حفل تامر حسني وأنغام بالعاصمة الإدارية

وكانت الشركة المنظمة للحفل قد نشرت في وقت سابق البوستر الدعائي لحفل تامر حسني وكتبت: "انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في احتفالات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

كما نشرت بوستر آخر للفنانة أنغام وعلقت: "انتظروا ليلة استثنائية تحييها صوت مصر أنغام ضمن فعاليات احتفالية ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

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