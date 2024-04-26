حصل طلاب جامعة دمنهور تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس- رئيس الجامعة، والدكتور ماجد شعلة - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري، وهادي صفار - مدير إدارة المعسكرات على المركز الأول في الشطرنج والرابع في كرة الطائرة الشاطئية في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول بالسويس.

جامعة دمنهور تحصد المركز الأول في الشطرنج والرابع في كرة الطائرة الشاطئية في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول

كما حصل طلاب جامعة دمنهور على مراكز متقدمة في فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لجامعة السويس لطلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة.

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وحصل طلاب جامعة دمنهور على المركز الأول في مسابقة الشطرنج، كما حصلوا على المركز الرابع في مسابقة كرة الطائرة الشاطئية.

وتسلمت درع المشاركة الأستاذة دعاء البليهي أخصائي رياضي بالجامعة.



جدير بالذكر أن المهرجان قد شارك به نحو 500 طالب وطالبة من 29 جامعة، خلال الفترة من 20 - 25 أبريل 2024، بمقر جامعة السويس.

من جانبه.. أكد ماجد شعلة، أن المشاركة في الأنشطة الطلابية يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب ويساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًّا ونفسيًّا، بالإضافة إلى المشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مشجعا أبنائه الطلاب على تحقيق المزيد من المراكز المتقدمة.

جامعة دمنهور تحصد المركز الأول في الشطرنج والرابع في كرة الطائرة الشاطئية في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول

جامعة دمنهور تحصد المركز الأول في الشطرنج والرابع في كرة الطائرة الشاطئية في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول

جامعة دمنهور تحصد المركز الأول في الشطرنج والرابع في كرة الطائرة الشاطئية في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول