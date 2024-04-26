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رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب المحافظة (صور)

دوري حياة كريمة بمراكز
دوري حياة كريمة بمراكز شباب البحيرة، فيتو

تستمر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إدارة التنمية الرياضية في تنفيذ دوري حياة كريمة “خماسي قدم” في إطار المشروع القومي للقري التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار، مونديال حياة كريمة، للعام المالي 2023 /2024 المجموعة الرابعة والأخيرة مجموعة أبو حمص وسوف يتم التصفيات الأربع مجموعات في الفترة القادمة.

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب المحافظة، فيتو

وأكد الدكتور إبراهيم خضر مدير عام المديرية على اهتمام الوزارة البالغ بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين أبناء المحافظة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج، والمشروعات المختلفة المخصصة لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية، كما أكد على دعمه الكامل لهم ودعم وزارة الشباب والرياضة لمختلف الأنشطة بالوزارة.

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رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب المحافظة، فيتو
رياضة البحيرة تواصل تنفيذ دوري حياة كريمة بمراكز شباب المحافظة، فيتو

ويأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب، والدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وإشراف غادة جمال الدين مدير إدارة القاعدة الشعبية بالوزارة.
 

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