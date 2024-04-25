نائب محافظ البحيرة تبحث مع الصيادين وتجار السمك دراسة إدارة تشغيل ميناء الصيد برشيد
التقت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمجموعة من الصيادين وتجار السمك لدراسة ادارة تشغيل ميناء الصيد برشيد في محافظة البحيرة
نائب محافظ البحيرة تبحث مع الصيادين وتجار السمك لدراسة ادارة تشغيل ميناء الصيد برشيد
ويأتي اللقاء ضمن جولتها بميناء رشيد في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والاستثمارية الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات.
حيث قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية لميناء الصيد برشيد، لمناقشة التجار والصيادين في تشغيل الميناء وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة واللواء /ياسر مهني رئيس مركز ومدينة رشيد
وخلال جولتها اجرت نقاش مع الصيادين وتجار الأسماك لتداول ابرز معوقات الصيد واحتياجات الصيدين في الفترة الحالية كما أكدت نائب محافظ البحيرة أن ميناء الصيد برشيد أحد المشروعات القومية العملاقة الذي سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة حيق سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب حيث يعد أول ميناء صيد بمدينة رشيد والمقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه.
كما أكدت أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث أنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة.
مشيرة إلي أهمية المشروع نظرًا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين.
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