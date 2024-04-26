القبض على عاطل هارب من تنفيذ أحكام بالسجن 35 سنة في 19 قضية تبديد بالأقصر

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا جنوبي الأقصر، من ضبط عاطل هارب من تنفيذ أحكام 35 سنة و10 أشهر والذي جرى اتهامه فى 19 قضية جزئي تبديد.

تنفيد الأحكام

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عاطف أبو الوفاء مدير مباحث مديرية أمن الأقصر، يفيد القبض على «و. م. ظ» عاطل، 30 عامًا، مقيم بدائرة إسنا ناحية قرية العضايمة، مطلوب للعدالة في تنفيذ حكم قضائي لعدد 19 قضية جزئي تبديد، بإجمالي حبس 35 سنة و10 أشهر.

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ضبط تاجر مخدرات

وفي وقت سابق نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في إلقاء القبض على عنصر إجرامي شقي بمركز إسنا سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين سلاح ومخدرات بذات الدائرة، يدعى «ع.ج.م» 31 عامًا، عاطل، وبحوزتهم كمية من المخدرات وسلاح ناري.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا من إلقاء القبض على العنصر الإجرامي وبحوزته «كيلو جرام حشيش، و200 جرام من مسحوق الشابو، وبندقية خرطوش أجنبية الصنع عيار 12 من مطموسة الأرقام وعدد 3 طلقات ومبلغ مالي».

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عن ضبطه أقر بحيازة المخدرات بهدف الاتجار، والبندقية الآلية بقصد الدفاع عن النفس أثناء ممارسة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.