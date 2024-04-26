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ثقافة وفنون

تباهت بفعلتها بمقطع فيديو، تفاصيل حبس الإعلامية حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

حليمة بولند، فيتو
حليمة بولند، فيتو

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكم بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.

 

كانت محكمة الجنايات كانت قد وجهت إلى الإعلامية حليمة بولند تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف، وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو.

 

وقدم المدعي شكوى ضد الإعلامية حليمة بولند مدعيا بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وفيديوهات خاصة بها، فيما ادعت المتهمة ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب.

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وكانت حققت النيابة العامة في الكويت مع المذيعة، وقالت حليمة بولند أثناء التحقيق معها إنها لم تتعمد خدش الحياء من خلال الصور التي نشرتها، واستكملت النيابة التحقيقات معها وظلت تنكر رغبتها في الخروج عن التقاليد الكويتية عن قصد.

 

وكانت المذيعة شاركت بفيديو وتحمل الهاتف، وقالت: "المفاجأة أن هذا التليفون من الذهب وألماس شوفوا الجمال والتفاصيل الأنيقة والحلوة»، وتابعت: «أنا طالبتها باسمي ذهب عيار 24، في ذهب عيار 21، وعيار 18، وفي مطلي ذهب، وفي ألماس أن طالبته ألماس، وكله بأسعار مختلفة يبدأ من 900 دينار إلى 10 آلاف دينار حسب الطلب».

 

حليمة عبد الجليل قاسم حسن بولند، إعلامية كويتية مواليد 10 ديسمبر 1980.

 

عن حياتها

بدأت مشوارها الإعلامي بعام 2001 حيث كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت حينما اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج «ذبست» للمخرج خالد البطي الذي ساندها ببدايتها ورشحها للتقديم برامج أخرى على تلفزيون الكويت، ظهرت كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال «افتح يا وطني أبوابك» مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت، وبعده قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية. كما أنها قدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وحصلت على لقب «ملكة جمال الإعلاميات العرب».

 

حياتها الأسرية

كانت متزوجة من «عبد السلام الخبيزي» وفي أبريل 2012 أنجبت ابنتهما «ماريا»، وأنجبت في مايو 2015 ابنتهما الثانية «كاميليا»، إلا أنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2018 أعلنت خطوبتها من شخص لم تكشف عن أي معلومة عنه.

 

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