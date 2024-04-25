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ثقافة وفنون

رضا البحراوي يتألق في أغنية "نازل وأنا ماشي على الشوك برجليا" (فيديو)

رضا البحراوي، فيتو
رضا البحراوي، فيتو

قدم المطرب رضا البحراوي بعدد من الأغنيات القديمة والجديدة خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في حلقة اليوم من برنامج “كلام الناس” على قناة MBC مصر.

وتألق رضا البحراوي بأغنية “نازل وأنا ماشي على الشوك برجليا”، وأغنيات أخرى على أنغام فرقته الموسيقية التي حضرت معه في الاستوديو، لترد ياسمين عز في اندهاش قائلة: خطير ورهيب.

 

أبناء رضا البحراوي 

وفي نفس اللقاء قال المطرب الشعبي رضا البحراوي: "أنا عندي 8 عيال آخرهم ريان لسه مولود، ومش حقيقي إني خلفت 9 أطفال زي ما هو منتشر على السوشيال ميديا".

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وأضاف: "أنا بحب العزوة ويبقى عندي أطفال كتير وعلشان كده خلفت 8 عيال".

عزوة رضا البحراوي 

وتابع رضا البحراوي: "أنا بحب أهلي وإخواتي وأحب يكون ورايا عزوة وناس، والمهنة بتاعتي لو كانت دامت لغيري مكنتش وصلت ليا، علشان كدة أهم حاجة عزوتي وسندي المتمثل في ولادي وأبويا وأمي وأخواتي".

 

رضا الوالدين 

وأكمل رضا البحراوي: "أنا كسبان علشان أبويا وأمي راضيين عني والحمد لله أكتر حاجة بتشغلني هو رضاهم ".

 

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