مارسيل خليفة يقدم اليوم "أوبرا جدارية" من أشعار محمود درويش

ينظم بيت الفلسفة في مدينة الفجيرة مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا اليوم الجمعة، بمشاركة النجم والفنان مارسيل خليفة، لإعلان إطلاق المشروع الأوبرالي الكبير "أوبرا جدارية" محمود درويش، بحضور عميد بيت الفلسفة الدكتور أحمد برقاوي وعدد من الإعلاميين والأدباء والفنانين.

ويعد نص جدارية واحدًا من أهم النصوص الملحمية في المنجز الشعري العربي المعاصر، والذي يحكي بلغة الشعر سيرة مواجهة حوارية بين الذات والعالم، ويخوض عميقًا في رحلة الإنسان بين الحياة والموت، وفي معاني الوجود والكينونة والخلود والعدم.

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واستغرق هذا النص الشعري أكثر من عامين من العمل قضاها الفنان مارسيل خليفة لإنجازه في صيغة أوبرا غنائية.

وطالما حظي منجز محمود درويش الشعري باهتمام ومكانة خاصة عند صاحب أندلس الحب وأحمد العربي وأحن إلى خبز أمي، والذي حمل قصائده المغناة التي التحمت بالهم الإنساني وطاف بها أهم مسارح العالم.

يأتي هذا التعاون بين الفنان مارسيل خليفة وبيت الفلسفة ضمن سعي بيت الفلسفة منذ تأسيسه في نشر القيم الأخلاقية والجمالية التنويرية، والتي تعد هدفًا أساسيا من أهدافه، وسعيًا منه كذلك لأن يكون مؤسسة رائدة في نشر الفكر الفلسفي المستنير والواعي، ولتكون إمارة الفجيرة عاصمة من عواصم الثقافة الفلسفية.

مارسيل خليفةولد عام 1950م في بلدة عمشيت في جبل لبنان، هو مؤلف موسيقي، ومغني، وعازف عود لبناني. يُعتبر مارسيل أحد أهم الفنانين العرب الملتزمين بقضية فلسطين، عُرف مارسيل دائمًا بأغانيه التي تأخُذ الطابع الوطني، وبأسلوب دمجه بين الموسيقى العربية والآلات الغربية كالبيانو.

بزغ انتماؤه للحزب الشيوعي في بداياته (رغم أنه لم يلتزم كثيرا به بشكل دائم)، وإيمانه بالقضية الفلسطينية رافقه في أغانيه وموسيقاه، رغم أن طابع الموسيقى قد اختلف بشكل واضح حسب مراحل حياته من الحرب الأهلية اللبنانية، والنضال الفلسطيني، إلى مرحلة السلم اللبناني ومرحلة ما بعد الطائف، واتفاق أوسلو على الجانب الفلسطيني.