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مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

مصطفي عسل, فيتو
مصطفي عسل, فيتو

تأهل مصطفى عسل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد الفوز على كريم عبد الجواد في مباراة الدور نصف النهائي.

وتفوق مصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا على مواطنه كريم عبد الجواد، المصنف الخامس عالميًا، في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبين مساء اليوم الخميس.


وفاز مصطفى عسل بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة استمرت لمدة 54 دقيقة، وجاءت نتيجة اٍلأشواط على النحو التالي: "11-6، 11-8 و11-8".

كما تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد فوزه على مواطنه، طارق مؤمن، المصنف الثامن عالميًا، في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبين مساء اليوم الخميس.


وفاز علي فرج بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة، وجاءت نتيجة اٍلأشواط على النحو التالي: "11-6، 11-8 و11-4".

كما تأهلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش بعد الفوز على تيني جيليس  بثلاثة أشواط مقابل شوط، مساء اليوم الخميس.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:  8-11, 11-7, 12-10, 11-7.

علي فرج يتصدر التصنيف العالمي لـ الإسكواش

واصل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، سيطرته على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 4 لاعبين مصريين في قائمة أفضل 10، وجاءوا كالتالي:

علي فرج - مركز أول

مصطفى عسل - مركز رابع

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كريم عبد الجواد - مركز خامس

طارق مؤمن - مركز ثامن

تصنيف اللاعبات المحترفات في الإسكواش

وعلى مستوى السيدات، واصلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش ونادي سبورتنج، سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 5 لاعبات مصريات ضمن قائمة أفضل 10 وجاء الترتيب كالتالي:

نور الشربيني - مركز أول

نورن جوهر - مركز ثاني

هانيا الحمامي - مركز ثالث

نور الطيب - مركز خامس

روان العربي - مركز عاشر

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بطولة الجونة للإسكواش، مصطفى عسل يتأهل لنصف النهائي

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