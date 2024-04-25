ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، كول بالمر يتقاسم الصدارة مع هالاند

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر كول بالمر لاعب تشيلسي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفًا بالتساوي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ29 المؤجلة.

وعلي صعيد آخر رفع فيل فودين لاعب مانشستر سيتي رصيده في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل ثنائية في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون التي انتهت بفوز السيتي 4-0.



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي



1- كول بالمر (تشيلسي): 20 هدف.

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 20 هدف.

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3- أولي واتكينز (أستون فيلا): 19 هدفا.

4- دومينيك سولانكي (بورنموث): 18 هدفا.

5- محمد صلاح (ليفربول): 17 هدفا.

6- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 17 هدفا.

7- فيل فودين (مانشستر سيتي): 16 هدفا.

8- سون هيونج مين (توتنهام): 15 هدفا.

8- جارود بوين (وست هام) – 15 هدفا.

9- بوكايو ساكا (آرسنال):14 هدفا.

وعلي صعيد آخر انتزع مانشستر سيتي المركز الثاني من ليفربول بعد فوزه اليوم علي برايتون 4-0 في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي علي برايتون

1- آرسنال 77 نقطة

2- مانشستر سيتي 76 نقطة

3- ليفربول 74 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية

وفاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه برايتون بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف مانشستر سيتي في شباك برايتون، فيل فودين هدفين في الدقيقتين 26 و34، كيفين دي بروين في الدقيقة 17، جوليان ألفاريز في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة، ولكن السيتي له لقاء مؤجل، ويتراجع فريق ليفربول للمركز الثالث ورصيده 74 نقطة.

ليفربول يخسر أمام إيفرتون

وسقط ليفربول في فخ الخسارة أمام إيفرتون 2-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ثلاث نقاط جديدة في صراع المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي.

وأسفرت مباريات أربعاء في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، فوز بورنموث علي وولفرهامبتون 1-0، ومانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد 4-2، وكريستال بالاس علي نيوكاسل يونايتد 2-0، وإيفرتون على ليفربول 2-0.

وكان أرسنال حقق الفوز على تشيلسي 5-0 الثلاثاء الماضي في الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.