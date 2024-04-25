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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يضرب برايتون بثلاثية في الشوط الأول

مانشستر سيتي وبرايتون،
مانشستر سيتي وبرايتون، فيتو

تقدم فريق مانشستر سيتي على مضيفه برايتون بنتيجة 0/3 في الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب فالمر، والمؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل ثلاثية مانشستر سيتي في شباك برايتون، فيل فودين هدفين في الدقيقتين 26 و34، كيفين دي بروين في الدقيقة 17.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

في حراسة المرمي: إيدرسون.

في خط الدفاع: جوشكو جفارديول، ناثان أكي، مانويل أكانجي، كايل والكر.

في خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، فيل فودين، ماتيو كوفاسيتش.

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في خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

تشكيل برايتون ضد مانشستر سيتي 

ستيل، باركو، فان هيكي، دانك، فيلتمان، باليبا، لالانا، مودير، جروس، جواو بدرو، داني ويلبيك.

ويحتل فريق برايتون صاحب الرض والجمهور المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 73 نقطة خلف أرسنال المتصدر وليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 77 نقطة
2- ليفربول 74 نقطة
3- مانشستر سيتي 73 نقطة
4- أستون فيلا 66 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة
6- مانشستر يونايتد 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة
8- وست هام يونايتد 48 نقطة
9- تشيلسي 47 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- برايتون 44 نقطة
12- وولفرهامبتون 43 نقطة
13- فولهام 42 نقطة
14- كريستال بالاس 39 نقطة
15- برينتفورد 35 نقطة
16- إيفرتون  33 نقطة
17- نوتينغهام فورست  26 نقطة
18- لوتون تاون 25 نقطة
19- بيرنلي 23 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

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