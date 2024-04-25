الخميس 25 أبريل 2024
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية: غطاء سحابي على شمال البلاد ورمال وأتربة على المناطق المكشوفة

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود غطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط للرياح  على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

درجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى ٢٦ درجة مئوية


أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة حيث من المتوقع أن يكون  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد.

و تعاود  درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بدءا من غدا الجمعة  من 3:4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد  ويصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط للأمطار.
درجة الحرارة

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كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24

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