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أخبار مصر

بالأرقام، التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز جهودها في سيناء (انفوجراف)

وزارة التضامن، فيتو
وزارة التضامن، فيتو

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من التدخلات والجهود في سيناء بالتزامن مع الاحتفال بالذكري الـ42 لتحرير سيناء.

ونستعرض أبرزها بالأرقام في الانفوجراف التالي:

-  3,6 مليار جنيه قيمة التحويلات النقدية والمساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

-  1,2 مليار جنيه تكلفة الإغاثة المحلية للأسر محدودة الدخل والمتضررين من العمليات الإرهابية.

-  224 مليون جنيه تم تخصيصهم للمشروعات متناهية الصغر في محافظة سيناء. 

-  270 مليون تكلفة تمويل عمليات استثمارية وإسكان لإجمالي 4200 أسرة.

-  رفع كفاءة 213 وحدة متهدمة بتكلفة 51 مليون جنيه.

-  حفر آبار وتكلفة شراء سيارات مياه بتكلفة 47 مليون جنيه. 

-  تحمل تكلفة مصروفات جميع الطلاب غير القادرين في المدارس والجامعات.

-  رفع كفاءة 100 مدرسة تشمل 53,000 طالب.

-  63,000 ألف بطاقة خدمات متكاملة اذوي الإعاقة تم إصدارها حتى إبريل 2024

-  12 مكتب تأهيل لذوي الإعاقة تم ميكنتهم ورفع كفاءتهم حتى مارس 2024.

-  دعم 54,000 من ذوي الإعاقة بتكلفة 82 مليون جنيه.

-  استحداث 2 مخزن لمهمات الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

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وزارة التضامن الاجتماعي تحرير سيناء المساعدات الاجتماعية للأسر محدودة الدخل والمتضررين العمليات الارهابية

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