الجمعة 19 أبريل 2024
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أخبار مصر

حصاد التضامن الاجتماعي في أسبوع (إنفوجراف)

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

 أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من  12  إلى  18 إبريل 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

السبت 13 إبريل:
-  برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بالتعاون مع برنامج "أسرة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة باثفيندر ينفذ دورة تنشيطية للمدربين بمحافظتي الفيوم والشرقية.

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-  وحدات التضامن بالجامعات تستكمل برنامجها التدريبي على لغة الإشارة، وتنفذ عددًا من التدريبات على المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى من خلال مبادرة الطالب المنتج

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-  برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعى ينتهي من تدريب 552 رائدة مجتمعية بالدقهلية، لرفع كفائتهن على التواصل المجتمعي وسبل نشر رسائل "وعي" لتنمية الأسرة والمجتمع

الأحد 14 أبريل:

-  برنامج التمكين الاقتصادي لتنمية الأسرة المصرية بالوزارة ينتهي من تدريب 14 ألف سيدة على دراسة الجدوى وتخطيط وإدارة المشروعات الاقتصادية ويمول 9 آلاف بقيمة 100 مليون جنيه لإلحاقهن بسوق العمل.

-  وزارة التضامن الاجتماعي تنتهي من إعداد دراسة حول "الباعة الجائلين: التحديات وفرص التأمين الاقتصادي والحماية الاجتماعية"، وتراجعها تمهيدًا لإعداد حوار مجتمعي مصغر لتحسين سبل عملهم وجودة حياتهم

-  متطوعو الهلال الأحمر المصري من الفرق اللوجيستية يستمرون في استقبال وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة بالموانئ البحرية، تجهيزًا لنقلها عبر الجسر البري لنقلها إلى غزة

الإثنين 15 أبريل:
-  وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل

-  التضامن الاجتماعي تنتهي من تسكين 640 فردا من الأشقاء الفلسطينيين الذين يخضعون للعلاج ومرافقيهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال الربع الأول من عام  2024 وتصرح  بوصول الخدمات العلاجية إلى  39,800 مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

الثلاثاء 16 أبريل:
 -  القباج تستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفن ورئيس مهرجان الإسكندرية لبحث التعاون في تطوير سينما المكفوفين بالمهرجان.

-  المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ندوة لمناقشة مخاطر الزيادة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية على جهود التنمية في المجتمع وتنمية الأسرة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات.

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حريق "مول فيلة" التجاري بمركز كوم أمبو بأسوان، وتنسق مع محافظ أسوان لتقديم التدخلات اللازمة بعد حصر الخسائر.

-  وزارة التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل حول تطوير اللائحة النموذجية المنظمة للعمل داخل دور الحضانة بمشاركة عدد من مديري المديريات وممثلي إدارات الأسرة والطفولة ومؤسسات المجتمع المدني

الأربعاء 17 إبريل:
 
-  وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية لمناقشة سياسة الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية للصندوق

-  القباج تشهد احتفالية الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لطيف التوحد، وتؤكد على ضرورة زيادة عدد الجمعيات التي تخدم في هذا المجال.

-  القباج تجتمع وأعضاء اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الهيئة العامة لصندوق دعم الأسرة، وتوجه بإعداد قاعدة بيانات مفصلة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز موارد صندوق تأمين الأسرة

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع مشروع صكوك أضاحي الإطعام المنفذ بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتموين، وتوجه بصرف 50 مليون جنيه كدفعة أولى لشراء الصكوك

-  وزيرة التضامن الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يطلقان  الشبكة الإقليمية للشباب لتعزيز دور الشباب ومشاركتهم في مواجهة العنف والجريمة والمخدرات

-  التضامن الاجتماعي تنسق مع محافظة الجيزة للتعاون في إصلاح خسائر حريق استوديو الأهرام التي تصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه، وتخصص 25 مليون جنيه كدفعة أولى لمحافظة الجيزة

الخميس 18 أبريل:  

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.. وتبحثان التعاون المشترك في مجالات الطفولة المبكرة والتعليم المجتمعي والعدالة التصالحية

-  التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ - 2024م

-  رئيس مجلس الوزراء يجتمع بالوزراء المعنييين بمتابعة موقف تدقيق إعداد اللاجئين وتكلفة خدماتهم ورعايتهم.. والقباج تستعرض خدمات التضامن الاجتماعي لضيوف مصر

-  برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ينفذ 56 تدريبًا على مستوى 24 جامعة ومعهد وعدد من التدريبات المتخصصة للمخطوبين بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط

-  وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومنظمة العمل الدولية ينظمون ورشة عمل حول إدارة الحالة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر بمشاركة أعضاء الفريق المركزي والمحليات.

 

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