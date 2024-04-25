رضا البحراوي: عندي 8 عيال آخرهم ريان والعزوة أهم حاجة في حياتي (فيديو)
رضا البحراوي، قال المطرب الشعبي رضا البحراوي: "أنا عندي 8 عيال آخرهم ريان لسه مولود، ومش حقيقي إني خلفت 9 أطفال زي ما هو منتشر على السوشيال ميديا".
أبناء رضا البحراوي
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "أنا بحب العزوة ويبقى عندي أطفال كتير وعلشان كده خلفت 8 عيال".
عزوة رضا البحراوي
وتابع رضا البحراوي: "أنا بحب أهلي وإخواتي وأحب يكون ورايا عزوة وناس، والمهنة بتاعتي لو كانت دامت لغيري مكنتش وصلت ليا، علشان كدة أهم حاجة عزوتي وسندي المتمثل في ولادي وأبويا وأمي وأخواتي".
رضا الوالدين
وأكمل رضا البحراوي: "أنا كسبان علشان أبويا وأمي راضيين عني والحمد لله أكتر حاجة بتشغلني هو رضاهم ".
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