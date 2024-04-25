رضا البحراوي: عندي 8 عيال آخرهم ريان والعزوة أهم حاجة في حياتي (فيديو)

رضا البحراوي، قال المطرب الشعبي رضا البحراوي: "أنا عندي 8 عيال آخرهم ريان لسه مولود، ومش حقيقي إني خلفت 9 أطفال زي ما هو منتشر على السوشيال ميديا".

أبناء رضا البحراوي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "أنا بحب العزوة ويبقى عندي أطفال كتير وعلشان كده خلفت 8 عيال".

عزوة رضا البحراوي

وتابع رضا البحراوي: "أنا بحب أهلي وإخواتي وأحب يكون ورايا عزوة وناس، والمهنة بتاعتي لو كانت دامت لغيري مكنتش وصلت ليا، علشان كدة أهم حاجة عزوتي وسندي المتمثل في ولادي وأبويا وأمي وأخواتي".

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رضا الوالدين

وأكمل رضا البحراوي: "أنا كسبان علشان أبويا وأمي راضيين عني والحمد لله أكتر حاجة بتشغلني هو رضاهم ".